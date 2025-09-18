Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje viešintis Andrius Kubilius susitiks su diplomatijos vadovu, kariais, pareigūnais

2025-09-18 07:40 / šaltinis: BNS
2025-09-18 07:40

 Lietuvoje ketvirtadienį ir penktadienį su oficialiu vizitu lankysis už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Andrius Kubilius.

Kubilius: taika Ukrainoje priartintų Rusijos ir ES karo grėsmę, tam būtina ruoštis (nuotr. SCANPIX)

 Lietuvoje ketvirtadienį ir penktadienį su oficialiu vizitu lankysis už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Andrius Kubilius.

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį jis susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Palangoje vyksiančioje konferencijoje „Lūžio taškas“ skaitys pranešimą „Europos gynyba. Kada būsime pasiruošę?“.

REKLAMA

Penktadienį eurokomisaras susitiks su Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės ir Lietuvos energetikos grupės „KN Energies“ atstovais. A. Kubilius taip pat lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę EK pranešė, jog Lietuvai planuoja skirti daugiau kaip 6,3 mlrd. eurų lengvatinių paskolų gynybos parengčiai stiprinti.

A. Kubilius tuomet sakė, kad ši reikšminga suma padės atgrasyti priešus ir sustiprinti Europos gynybą.

Jis taip pat yra paraginęs Lietuvą bei regiono šalis kurti dronų sieną bei rūpintis masine jų gamyba.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
pensijas gražink kloune
pensijas gražink kloune
2025-09-18 08:01
artistas kur ta diplomatija demokratija kur čia vienos nuomonės respublika vienam gaidžiui galima rodyti svastika z raide kitam nahui žodis užtraukia baudžiaka
Atsakyti
Hujbylis
Hujbylis
2025-09-18 08:30
Tai kad cia taves nieks nebelaukia gryztant kosmonaute tu. Geriau jau gadink ora briuselyje nei gryzes ..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų