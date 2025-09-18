Lietuvoje viešintis Andrius Kubilius susitiks su diplomatijos vadovu, kariais, pareigūnais

Ketvirtadienį jis susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, Palangoje vyksiančioje konferencijoje „Lūžio taškas“ skaitys pranešimą „Europos gynyba. Kada būsime pasiruošę?“.
Penktadienį eurokomisaras susitiks su Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės ir Lietuvos energetikos grupės „KN Energies“ atstovais. A. Kubilius taip pat lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę EK pranešė, jog Lietuvai planuoja skirti daugiau kaip 6,3 mlrd. eurų lengvatinių paskolų gynybos parengčiai stiprinti.
A. Kubilius tuomet sakė, kad ši reikšminga suma padės atgrasyti priešus ir sustiprinti Europos gynybą.
Jis taip pat yra paraginęs Lietuvą bei regiono šalis kurti dronų sieną bei rūpintis masine jų gamyba.
