Lietuvoje gyvenantis baltarusis liejo širdį mitingo dalyviams: „Man depresija, man sunku čia būti“

Mitinge prie Užsienio reikalų ministerijos, protestuojant prieš baltarusių opozicionierės Sviatlanos Cihanouskajos biuro veiklą, susirinko daugiau nei pusšimtis žmonių.
Audringi apsižodžiavimai čia liejosi mitingui dar nespėjus prasidėti. Vieno atėjusio baltarusio, nepritariančio mitingui ir besielgusio provokuojančiai, lietuviai paklausė ar jis moka lietuviškai. Baltarusis liejo skausmą dėl esą jį varančių iš šalies lietuvių:
„Šiuos penkerius metus man depresija, man sunku čia būti. Tas santykis, kurio mes nenusipelnėm. Mus jungė bendra istorija, bendra valstybė, ir dabar mums sakyti – von iš čia – tai tiesiog chamiškumas.“
Visiškai priešingai sako kita protesto dalyvė – taip pat baltarusė, besisolidarizuojanti su protestu. Ji tikina, kad per visus metus S. Cihanouskajos ofisas nepadarė dėl baltarusių tautos nieko naudingo, o politiniai kaliniai esą liko tiesiog užmiršti.
„Esu visiškai solidari su šiuo protestu. Visų pirmą, su tuo, kas parašyta čia – kad ofisas nėra demokratijos lyderis. Tai buvo simbolis paskui kurį ėjo baltarusiai 2020-aisiais, bet šiandien jie visi kalėjime, apie juos niekas nekalba – Viktoras Bobareiko, Maša Kolesnikova – šių žmonių labai daug. Sakyti, kad kažkas lyderis, dabar siaubinga ir ciniška“, – kalbėjo mergina.
Mitinge pasirodė ir Celofanas
Mitinge pasirodė ir skandalingai pagarsėjęs, už aferas ir neapykantos kurstymą teistas, dabar „Respublikoje“ žurnalistu dirbantis Antanas Kandrotas, pravarde Celofanas.
Protestą surengęs parlamentaras Vytautas Sinica sako, kad Lietuva turėtų pripažinti, jog atstovybė, kuri Lietuvai kainuoja milijonus, ne tik nėra naudinga nei baltarusiams, nei lietuviams, bet negerbia Lietuvos istorijos ir teritorinio vientisumo.
„Suprantu, kad žmones jaudina sumos. Lietuva sąlyginai nedaug skiria – apie milijoną. Tai daugiau ne pinigų, o principo reikalas. Bet kadangi tai yra principo reikalas, tai ir tos lėšos, kurios dabar skiriamos, jei netarnauja Lietuvos interesams, neturi būti tęsiama. <...>
Daug prieštaringų pasisakymų, kai Cihanouskaja sako, kad jos biuro veiklai Lietuva neskiria nieko, bet po to pripažįsta, kad tiesa slepiasi subtilybėse, nes apsaugai skiria, kelionėms skiria, rezidencijai skiria, ir taip toliau“, – sakė V. Sinica.
Pasak politiko, Seime trūksta politinės valios priimti griežtinimus, kurie apribotų masinę baltarusių migraciją.
