TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvoje bus laikomas Konstitucijos egzaminas

2025-10-23 06:05 / šaltinis: ELTA
Lietuvoje ketvirtadienį devynioliktąjį kartą laikomas Konstitucijos egzaminas. 

Konstitucija (nuotr. BFL)

Dalyvauti gyventojus šioje pilietinėje iniciatyvoje kviečiantis šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad kuo didesnė visuomenės dalis išmanys Konstituciją, tuo stipresnė bus ir pati valstybė.

„Kuo daugiau piliečių pažins ir matys Konstituciją kaip gyvą organizmą, kaip svarbiausią mūsų tekstą, apibrėžiantį laisvą, demokratinę visuomenę, lemiantį visas mūsų gyvenimo sritis, tuo stipresnė bus mūsų valstybė. (...) Todėl kviečiu kiekvieną užmegzti savo asmeninį ryšį su pamatiniu Lietuvos valstybės dokumentu. O tai geriausia padaryti dalyvaujant tradiciniame Konstitucijos egzamine“, – tvirtina prezidentas.

Egzaminas bus laikomas ketvirtadienį nuo 8 iki 15 val. interneto svetainėje konstitucijosegzaminas.lt. Jį sudarys uždari testo klausimai ir vienas atviras klausimas. Egzamino užduotims spręsti bus skirta 60 minučių.

Daugiausiai teisingų atsakymų surinkę ir tiksliausiai ar kūrybiškiausiai į atvirą klausimą atsakę dalyviai bus apdovanoti.

Šiemet bus apdovanotas geriausiai pasirodęs moksleivis pagal klases, geriausiai Konstituciją išmanantis asmuo, vyriausias dalyvis, geriausiai Konstituciją išmanantis pasaulio lietuvis, geriausiai Konstituciją išmanantis studijuojantis teisę ar teisinį išsilavinimą turintis asmuo bei aktyviausia mokykla. 

Skaičiuojama, kad per 18 Konstitucijos egzamino organizavimo metų jame jau dalyvavo kone 480 tūkst. piliečių, o pernai jį laikė apie 30 tūkst. dalyvių iš Lietuvos bei kitų šalių.

Įprastai Konstitucijos egzaminas Lietuvoje rengiamas minint Konstitucijos dieną – spalio 25-ąją.

