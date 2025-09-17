Seimo komitetas vėl svarstys, ar siūlymas atidėti partnerystės instituto įsigaliojimą neprieštarauja Konstitucijai

Šį klausimą komiteto nariai svarstys jau antrą kartą. Birželio pabaigoje praktiškai analogiškoje iniciatyvoje jie įžvelgė galimą prieštaravimą Konstitucijai, tačiau šį kartą bus vertinama iniciatorių patobulinta CK pataisų versija ir atnaujinta Seimo Teisės departamento išvada.
Seimo teisininkai dėl pasiūlyto projekto savo pozicijos nekeičia. Jų nuomone, ši iniciatyva „prieštarauja Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams“.
„Teikiamas siūlymas iki 2026 m. liepos 1 d. sustabdyti CK (...) normų dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos taikymą iš esmės nesiskiria nuo teikto siūlymo retroaktyviai pratęsti šių normų negaliojimą iki tos pačios datos. (...) Kitaip tariant, šiuo projektu, kaip ir anksčiau pateiktais projektais, siūloma grįžti į tokią teisinę padėtį, kai teisiniu reguliavimu nebūtų užtikrinta jokia santuokos nesudariusių asmenų porų teisinė apsauga, t. y. į tokią pat padėtį, kokią Konstitucinis Teismas (KT) 2025 m. balandžio 17 d. nutarime įvertino kaip pagal Konstituciją netoleruotiną“, – sakoma Teisės departamento išvadoje.
Joje pažymima, kad KT tikslingai neatidėjo savo nutarimo oficialaus paskelbimo. Anot Seimo teisininkų, KT tai padarė, „atsižvelgęs į nepagrįstai ilgai, daugiau nei 24 metus, trukusį įstatymų leidėjo neveikimą, dėl kurio buvo paneigti asmenų teisėti lūkesčiai, kad partnerystės santykių teisinis reguliavimas bus pradėtas taikyti“.
KT, anot teisininkų, nesuteikė įstatymų leidėjui papildomo laiko teisinio reguliavimo spragoms pašalinti, įvertinęs teismų galimybę šias spragas užpildyti ad hoc. Kaip pažymima Teisės departamento išvadoje, KT siekė nedelsiant užtikrinti realią teisinę galimybę santuokos neįregistravusių bendrai gyvenančių asmenų poroms pasinaudoti bent ribota jų interesų teisine apsauga, įtvirtinta CK.
Todėl projektu teikiamas siūlymas iki 2026 m. liepos 1 d. netaikyti CK normų dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos, anot Teisės departamento, vertintinas kaip priešingas KT nutarimo prasmei.
Kaip ELTA jau skelbė, birželio pabaigoje Seimo TTK nustatė, kad siūlymas metams atidėti partnerystės instituto įsigaliojimą prieštarauja Konstitucijai, konstituciniams teisinės valstybės ir atsakingo valdymo principams. Įvertinę Teisės departamento išvadą, už šios iniciatyvos galimą prieštaravimą Konstitucijai balsavo 5 TTK nariai, 2 buvo prieš, 1 susilaikė.
CK pataisas inicijavo Nacionalinio susivienijimo narys Vytautas Sinica, „valstietė“ Ligita Girskienė, konservatorius Kazys Starkevičius. Iniciatyvą yra pasirašę 57 Seimo nariai.
Vėliau iniciatoriai įregistravo patobulintą projektą, siūlantį kodekso normų dėl partnerystės netaikyti iki 2026 m. liepos 1 d. Jų teigimu, šis terminas reikalingas, siekiant Seimui galutinai nuspręsti dėl partnerystės reglamentavimo.
