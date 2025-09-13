Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teisingumo ministerija visose partnerystės įteisinimo bylose prašo įsigaliojimą atidėti metams

2025-09-13 14:25 / šaltinis: BNS
2025-09-13 14:25

Teisingumo ministerija visose partnerystės įteisinimo bylose prašo įsigaliojimą atidėti ne trumpesniam nei metų laikotarpiui.

„Baltic Pride“ eitynių koncertas prie Baltojo tilto ELTA / Ervin Rauluševičius

Teisingumo ministerija visose partnerystės įteisinimo bylose prašo įsigaliojimą atidėti ne trumpesniam nei metų laikotarpiui.

1

„Teisingumo ministerija vienodos pozicijos dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo laikėsi visose bylose, pateikdama atsiliepimą“, – teigiama BNS perduotame ministerijos komentare.

Pasak jos, toks prašymas teikiamas, nes terminas reikalingas sureguliuoti partnerystės registravimo tvarką ir atlikti techninius pakeitimus registruose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ministerijos teigimu, visos galimos partnerystės registravimo alternatyvos – registruojant Gyventojų registre, Vedybų sutarčių registre arba Sutarčių ir teisinių suvaržymų registre ir perduodant duomenis apie sudarytus susitarimus į Gyventojų registrą – reikalauja papildomų techninių sprendimų ir finansavimo, todėl negalėtų būti realizuojamos iš karto įsiteisėjus teismo sprendimui.

Šiuo metu priimti sprendimai dvejose bylose, kuriose prašoma įteisinti partnerystę, abejose ministerijos pozicijai dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo teismai nepritarė.

„Teismo sprendimų įvykdymo klausimas aktyviai sprendžiamas kartu su Registrų centru“, – teigia ministerija.

Rugpjūtį Vilniaus apylinkės teismas, nagrinėdamas prašymą registruoti partnerystę, atmetė ministerijos prašymą argumentuodamas, kad bet koks delsimas įregistruoti pareiškėjų partnerystę pažeistų šalių pusiausvyrą, pareiškėjų teisėtus lūkesčius bei interesus.

„Įstatymų leidėjas jau gan ilgą laiką – 24 metus – nevykdo savo įsipareigojimo per protingą terminą priimti partnerystės įregistravimo tvarką reglamentuojančio įstatymo ir faktiškai net nėra aišku, kada tai bus padaryta“, – teigia teismas.

Kaip BNS informavo Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis, iš viso vien sostinėje šiemet gauta 15 prašymų įteisinti partnerystę, šiuo metu nagrinėjama tokio pobūdžio bylų.

Bylos buvo inicijuotos po to, kai balandį Konstitucinis Teismas (KT) atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus.

KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.

Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad Teisingumo ministerija parengs, o Vyriausybė pasiūlys lyčiai neutralios partnerystės sureguliavimą, tačiau įspėja, kad projektas dėl nuomonių išsiskyrimo valdančiojoje koalicijoje gali nebūti toks, kokio tikisi sprendimų šiuo klausimu laukiantys gyventojai.

