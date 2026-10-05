Lietuvą pasieks rudeniški orai: kai kur lis, stiprės vėjas

Šiandien bus debesuota. Vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–19 m/s. Aukščiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.
Antradienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 15–20 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.
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