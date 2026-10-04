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TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naujausia orų prognozė: štai kas laukia kitą savaitę

2026-10-04 17:32 / šaltinis: Meteo.lt
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2026-10-04 17:32
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Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę. Artimiausiomis dienomis numatomas trumpas lietus.

Rudeniški orai (nuotr. ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (32)

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia naujausią orų prognozę. Artimiausiomis dienomis numatomas trumpas lietus.

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Pirmadienio naktį be žymesnio lietaus. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos. Dieną vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15–19 m/s. Temperatūra 13–18 laipsnių šilumos.

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Antradienį vietomis nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 8–13, pajūryje iki 15, dieną 15–20 laipsnių šilumos.

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Trečiadienio naktį kai kur truputį palis. Vėjas vakarų, pietvakarių, naktį 6–11 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 15–19 laipsnių šilumos.

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(32 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rudeniški orai

Hidrologinė situacija

Spalio 2 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 19 cm per parą. Žymesnis kritimas fiksuojamas Svyloje ties Guntauninkais – iki 32 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 13–15, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

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