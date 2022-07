Lietuva neteko visuomenininko Rimanto Kontvaino

Rimantas Kontvainas gimė Užpelių kaime, Tverų valsč., tuometiniame Rietavo (dab. Plungės) rajone, Stanislavos ir Jono Kontvainų šeimoje. Laikai buvo sunkūs: karas, o vėliau pokario košmarai aptemdė vaikystę.

1949 metais jis pradėjo lankyti Tverų pradinę mokyklą, tėvams persikėlus į Šilutės rajoną – Pocių pradinę mokyklą, o nuo 1950 metų – Švėkšnos vidurinę mokyklą (dabar Švėkšnos Saulės gimnazija). Kaip savo knygoje rašė Rimantas: Ir šiandien skamba ausyse mokytojų Sigito Urmulevičiaus, Petro Čeliausko, Romuldos Dobrauskienės, Danutes Didžiūnienės, Angelės Račkauskienės, Jono Rupšio, Benedikto Gaižausko ir kitų pedagogų išmintingi žodžiai.

Baigęs gimnaziją 1961 metais įstojo į Vilniaus pedagoginį institutą (Lietuvos edukologijos universitetą -LEU) studijuoti geografijos ir istorijos. Tik pradėjęs studijas, buvo pašauktas į sovietinę kariuomenę. Grįžus iš tarnybos, anksčiau pasirinktos specialybės institute jau nebebuvo – teko rinktis kitą ir Rimantas pasirinko geografijos ir fizinio lavinimo specialybę.

REKLAMA

Studijuodamas Jis ne tik gerai mokėsi, bet ir aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, sportavo. Po studijų baigimo (1968 m.) R. Kontvainas paliekamas dirbti Mokyklų mokslinio tyrimo institute vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, kur gilinosi į moksleivių ir jaunimo profesinio orientavimo

problemas bei karjeros siekius, vykdė mokslinius tyrimus. 1973–1974 metais studijavo aspirantūroje Maskvos darbinio mokymo ir profesinio orientavimo institute prie TSRS pedagogikos mokslų akademijos. 1975 m. Jis Tartu universitete apgynė mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Aukštesniųjų klasių mokinių orientavimas į darbininkų profesiją regioninio centro sąlygomis (Alytaus regioninio centro pavyzdžiu)“.

1976 m. pakviečiamas dirbti į VVPI Gamtos ir geografijos fakulteto Geografijos katedrą, kurioje dėstė geografijos ir pedagogikos dalykus. Jaunas ir iniciatyvus darbuotojas buvo greitai pastebėtas ir 1978 m. paskirtas Gamtos ir geografijos fakulteto prodekanu. 1979 m. jam buvo suteiktas docento pedagoginis vardas. 1982 m. R. Kotvainas išrinktas Geografijos katedros vedėju. pakartotinai

REKLAMA

REKLAMA

Geografijos katedrai jis vadovavo nuo 1992 iki 2000. 2000-aisiais katedrą reorganizavus į Regioninės geografijos ir Bendrosios geografijos katedras, pastarajai jis vadovavo iki 2002 metų.

Būdamas vedėju R. Kontvainas daug dėmesio skyrė katedros akademinei veiklai, būsimų geografų ir jaunų mokslininkų rengimui. Jam vadovaujant katedrai, doktorantūrą baigė ir apgynė

disertacijas 5 dėstytojai. Daug metų R. Kontvainas buvo Gamtos ir geografijos fakulteto (GMF) tarybos narys, vadovavo jos studijų komisijai. Velionis docentas daug prisidėjo ir prie geografinių leidinių parengimo: išleistos studijos apie Plungės ir Kėdainių rajonus, Telšių apskritį. Svarbus ir įsimintinas 2000–2003 m. vykdytas tarptautinis makroregioninio pobūdžio mokslinis tyrimas „Regionų konkurencingumas, pereinant į rinkos ekonomiką“ (kartu su užsienio partneriais). R. Kontvainas mėgo savo darbą, atsakingai ir kruopščiai rengėsi paskaitoms. Jis objektyviai vertino studentų žinias, gebėjo šiltai ir nuoširdžiai su jais bendrauti, todėl jaunų žmonių buvo gerbiamas ir mylimas, skaitė paskaitas ne tik LEU, bet ir Šiaulių universiteto gamtos ir geografijos specialybės studentams, bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams, mokytojams, klasių vadovams. Jis buvo daugelio konferencijų, seminarų, skirtų aktualioms dalykinėms geografijos problemoms, organizatorius, mokė Jaunųjų geografų mokyklos moksleivius.

REKLAMA

REKLAMA

Per 44 darbinės veiklos metus ilgiausiai dirbo LEU. Tai profesinės brandos laikotarpis, per kurį docentas paskelbė per 170 mokslinių, mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių ir mokymo priemonių, vienas ar su bendraautoriais jis parengė 15 atskirų leidinių, recenzavo, sudarė ir redagavo per 40 mokslo darbų, paskelbė straipsnių tiekLietuvos, tiek ir Čekijos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Baltarusijos, Ukrainos, Estijos ir kitų šalių leidiniuose, skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Maskvoje (Rusija), Vilniuje (Lietuva), Punske, Torunėje (Lekija), Daugpilyje (Latvija), Taline (Estija), Minske (Baltarusija), Ūstyje prie Labės (Čekija), Kijeve (Ukraina), VII ir IX Pasaulio lietuvių Mokslo ir kūrybos simpoziumuose, Lietuvos Geografų II kongrese. R. Kontvainas buvo aktyvus visuomenininkas. Studijų metais jis ir GGF studentų profsąjungos komiteto pirmininkas, dvejus metus – VVPI studentų profsąjungos komiteto pirmininkas. Visą

laiką aktyviai sportavo, žaidė krepšinį instituto komandoje. Daug metų dainavo LEU dėstytojų ir darbuotojų chore „Ave musica” (vad. M.Gedvilaitė). Su šiuo choru aplankė daug Europos šalių ir kone visą Lietuvą. Paskutiniu metu dainavo Žvėryno parapijos chore ir MČTAU “Ave Musica” ansamblyje.

REKLAMA

REKLAMA

Už pedagoginę veiklą ir sėkmingą vadovavimą Geografijos katedrai, kūrybingą mokslinį darbą R. Kontvainas ne kartą buvo apdovanotas LR švietimo ir mokslo ministerijos, LEU, bei GMF padėkos raštais.

LEU Alumnų draugija reiškia gilią užuojautą velionio žmonai Vitalijai, dukroms Astai ir Rūtai, sūnui Dariui, visiems artimiesiems ir buvusiems studentams bei bendradarbiams.

Ilsėkis ramybėje mielas Rimantai...Amžinąjį Tau Atilsį...

• • •

• Šv. Mišios už velionį Rimantą bus aukojamos sekmadienį 11 val. 30 min. Žvėryno Šv. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčioje.

• Pagerbkime velionį atsisveikindami laidojimo namuose “Nutrūkusi styga” (Ąžuolyno g. 10) sekmadienį nuo 13 val., karstas išnešamas pirmadienį (liepos 4 d.) 16 val. Laidojama Liepynės kapinėse.