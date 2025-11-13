 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

LAT buvusį advokatą Mikliušą galutinai nuteisė dėl prekybos poveikiu

2025-11-13 13:49 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 13:49

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį paskelbė atmetęs buvusio advokato Romualdo Mikliušo kasacinį skundą ir galutinai jį nuteisė dėl prekybos poveikiu. 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) ketvirtadienį paskelbė atmetęs buvusio advokato Romualdo Mikliušo kasacinį skundą ir galutinai jį nuteisė dėl prekybos poveikiu. 

REKLAMA
0

Šių metų sausį Apeliacinis teismas R. Mikliušą pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu ir skyrė jam 15,5 tūkst. eurų baudą. 

Šį sprendimą buvęs advokatas kasacine tvarka apskundė LAT. Skundu R. Mikliušas siekė, kad būtų panaikintas apkaltinamasis teismo nuosprendis ir paliktas galioti pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo jis buvo išteisintas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

LAT ketvirtadienį paskelbė, kad šį nuteistojo skundą atmetė.

Tiesa, kasacinis teismas, įvertinęs žemesnės instancijos teismo sprendimą, pakoregavo R. Mikliušui skirtą piniginę baudą, kurią sumažino iki 14,9 tūkst. eurų. Šis sprendimas priimtas, atsižvelgiant į įstatymo, kuriuo skaičiuojamos piniginės baudos, pasikeitimus.

REKLAMA
REKLAMA

LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

2024 m. balandį Panevėžio apygardos teismas R. Mikliušą ir kartu su juo tuo metu teisiamą buvusį teisėją Stasį Lemežį išteisino korupcijos byloje. 

REKLAMA

Prokuratūrai apskundus šį sprendimą, Apeliacinis teismas šių metų sausį pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nutarė R. Mikliušą pripažinti kaltu dėl prekybos poveikiu. S. Lemežis liko išteisintu.

Kaip skelbta anksčiau, baudžiamosios bylos duomenimis, R. Mikliušas 2018–2019 m. Vilniuje per susitikimus ir telefonu prašė tuometinio kolegos advokato Drąsučio Zagrecko už neteisėtą piniginį atlygį, pasinaudojant savo pažintimi ar kita tikėtina įtaka, padaryt įtaką tuometiniam teisėjui S. Lemežiui. 

REKLAMA
REKLAMA

Skelbta, kad R. Mikliušas prašė D. Zagrecko pasikalbėti su S. Lemežiu, kad šis priimtų R. Mikliušo klientams palankius sprendimus.

Teisėsauga fiksavo, kad D. Zagreckas su S. Lemežiu aptarinėjo pastarojo žinioje buvusius apeliacinius skundus. Panevėžio apygardos teismas, anksčiau išteisinęs S. Lemežį, nutarė, kad tai galima vertinti kaip teisėjo etikos pažeidimą, bet ne kaip nusikaltimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bylos duomenimis, R. Mikliušas pasiūlė D. Zagreckui ir darbo vietoje jam perdavė 5 tūkst. eurų, skirtus atlygiui už D. Zagrecko neteisėtą veikimą bei kyšiui teisėjui S. Lemežiui, kad šis R. Mikliušo klientui suėmimą pakeistų į švelnesnę kardomąją priemonę.

Kaltinimai prekyba poveikiu R. Mikliušui pateikti ir dėl dar vienos situacijos. Anot teisėsaugos, įtarta, kad tuometis advokatas siekė, jog D. Zagreckas už 4 tūkst. eurų paveiktų teisėją S. Lemežį taip, kad šis patenkintų R. Mikliušo kliento skundą administracinėje byloje ir panaikintų žemesnės instancijos sprendimą atimti iš to asmens teisę vairuoti.

Ši baudžiamoji byla buvo atskirta iš didelės apimties bylos dėl galimos korupcijos teisinėje sistemoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų