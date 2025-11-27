Kviečia atvykti į unikalią mugę Vilniuje – praėję metai buvo rekordiniai

Mugės lankytojus organizatoriai kvies apkeliauti pasaulį: įvairių šalių ambasados čia pardavinės savo kultūrą reprezentuojančias dovanas.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Kalėdų dvasia, stebuklo laukimas ir dovanojimo džiaugsmas
Vaikus džiugina atvykęs Kalėdų senelis, o suaugusiesiems tai puiki proga pasirūpinti dovanomis prieš šventes. Ir dovanos ne bet kokios.
Šioje mugėje dešimtys užsienio ambasadų siūlo savo šalį reprezentuojančius skanėstus, jaukias smulkmenas ir išskirtinius aksesuarus, todėl apsilankymas čia yra tarytum skonių, kvapų ir tradicijų kupina kelionė aplink pasaulį.
„Štai tokios rankinės, kurios yra labai unikalios Indijai. Taip pat turime įvairių rankdarbių iš visos Indijos, skirtingų įvairių rankdarbių“, – TV3 Žinioms pasakojo Indijos ambasados atstovė Manali Nimse.
Mugėje galima paspausti ranką ir NATO 45-osios brigados kariams, kurie siūlo ragauti tradicinių vokiškų patiekalų.
„Skrudinti migdolai, kaip matote. Marmeladas, šiek tiek rankdarbių. O kitoje pusėje mes turime tradicinio vokiško maisto“, – sakė Vokietijos brigados pulkininkas Andre Hastenrath.
Dovana tampa ir auka
Mugės organizatorė pasakoja, kad atvykusieji gali įsigyti dovanų, kurios bus dvigubos – įsigysite ir galėsite padovanoti malonių smulkmenų artimiesiems, o jūsų pinigai bus auka tiems, kuriems pagalbos reikia labiausiai.
„Visi surinkti pinigėliai bus skiriami Lietuvos organizacijoms. Tai vaikų, moterų, suaugusių žmonių su negalia, senelių dienos ir pastovaus gyvenimo centrams“, – apsilankyti kvietė Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos pirmininkė Ugnė Kukliauskaitė-Kairienė.
Tarptautinė kalėdinė paramos mugė šiemet vyks jau 23-ią kartą. Organizatoriai džiaugiasi, kad kasmet ji sulaukia vis daugiau dėmesio ir vis auga.
„Praeiti metai buvo rekordiniai. Surinkome virš 140 tūkstančių eurų, kuriuos išdalinome daugiau negu dešimčiai organizacijų, įsikūrusių visoje Lietuvoje“, – sėkme džiaugėsi Ugnė Kukliauskaitė-Kairienė.
Antrus metus iš eilės šią tarptautinę kalėdinę mugę globoja Italijos ambasadoriaus žmona.
„Tai rodo mūsų paramos tęstinumą. Aš esu pagerbtas ir laimingas, nes mano žmona Francesca, ji yra šių metų mugės ambasadorė“, – sakė Italijos ambasadorius Emanuele de Maigret.
„Atmosfera tokia jauki – tai Kalėdos! Tai yra tartum didelė šeima, nes mes čia visus pažįstame, ambasadas, ir tai yra vienas malonumas!“, – šypsojosi renginyje dalyvavusi Italijos ambasadoriaus žmona.
Todėl šiemet čia tikrai netrūks itališkų skonių, o šefas Gian Luca pažada, kad tradicinių itališkų pyragų bus ligi soties.
„Ambasadorius, kai buvo Italijoje, jisai sugebėjo susitarti su vienu iš garsiausių gamintojų, kad jam padovanotų paletę panettone dėl šitos dienos“, – pasakojo šefas Gian Luca Demarco.
Kalėdinė labdaros mugė lankytojams duris atvers jau ateinantį šeštadienį Šiuolaikinio meno centre.