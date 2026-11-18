Europos Sąjunga padės Ukrainai 2027 m. sustiprinti gynybinius pajėgumus, kad ji galėtų priešintis Rusijai. Pasak UNIAN, apie tai Briuselyje surengtame brifinge pareiškė už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos narys Andrius Kubilius.
„Ukraina prognozuoja, kad šiemet rusai panaudos apie 10 mln. dronų, o kitąmet – apie 20 mln. dronų“, – pabrėžė A. Kubilius.
Jis pridūrė, kad, padedama Europos Sąjungos, Ukraina turėtų pasiekti tokį patį savo dronų skaičių, ir tai bus užtikrinta.
„Todėl turime didinti Ukrainai reikalingos ginkluotės gamybą, taip pat ir Europos Sąjungoje, kad rezultatų pasiektume 2027-aisiais, o ne 2028 ar 2029 metais“, – pabrėžė A. Kubilius.
Atsižvelgdama į tai, Europos Komisija šiandien pateikė pasiūlymą sustiprinti Ukrainai skirtą paskolų paramos paketą, pasitelkiant papildomą 45 mlrd. eurų finansavimo priemonę, paaiškino ES komisaras. Iš šios sumos 25 mlrd. eurų būtų skirti Ukrainos gynybos reikmėms 2027 metais.
„Tai labai svarbus sprendimas tiek materialiniu, tiek politiniu požiūriu. Juo siunčiamas galingas signalas, taip pat ir Putinui, kad ES toliau palaiko Ukrainą. Strategija, grindžiama prielaida, kad laikas veikia prieš Ukrainą ir Europos Sąjungą, nepasiteisins. Mūsų parama padės pasiekti teisingą taiką“, – pareiškė A. Kubilius.
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