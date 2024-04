Kruvinos dramos parduotuvėje detalės: vilnietis išklojo, kodėl šaudė į apsaugininką

Vilniaus apygardos teismas baigė nagrinėti Vilniuje, Karoliniškėse, „Rimi“ parduotuvėje, įvykusių kruvinų šaudynių aplinkybes. Parduotuvės lankytojas, atėjęs be kaukės, peršovė jį sulaikyti bandžiusį apsaugininką. Kaltinamųjų suole atsidūręs Darius Varnas sako, kad gailisi dėl to, kas įvyko.

„Aišku, kad kitaip pasielgtum, išvis į tą parduotuvę neitum. Aš į tą parduotuvę vaikščiojau 10, gal 12 metų, o su ta pažyma, kurią rodžiau keliems apsaugos darbuotojams, tai aš 3 mėnesius vaikščiojau“, – kalbėjo teisiamasis.

REKLAMA

REKLAMA

Byloje nukentėjęs apsaugininkas pareiškė 70 tūkstančių eurų ieškinį dėl neturtinės žalos. Per konfliktą D. Varnas apsaugininkui peršovė abi kojas, nukentėjusysis sako, kad sužalojimo pasekmes iki šiol jaučia, sunkiai vaikšto, kad jam buvo atliktos net šešios operacijos. Nukentėjusysis su žurnalistais bendrauti nepageidauja.

REKLAMA

Teigia, kad šovė gindamasis

Šaudynės prie „Rimi“ įvyko 2021 metų spalį. Į parduotuvę atėjęs Darius Varnas nedėvėjo kaukės, kai jas dėvėti buvo privaloma. Teisiamasis į parduotuvę nuolat eidavo be kaukės – pardavėjoms ir apsaugai jis rodė pažymą, kad kaukės dėvėti esą negali dėl ligos.

Konflikto dieną po naujo apsaugininko pastabų dėl kaukės dar parduotuvės viduje jie susistumdė, kaltinamasis iš parduotuvės bandė išeiti palikęs prekes. Lauke į apsaugininką kaltinamasis šovė iš savigynai išduoto ginklo ir peršovė abi kojas.

REKLAMA

REKLAMA

D. Varnas sako, kad apsaugininkas purškė į jį dujomis, todėl šovė, o nukentėjusysis sako – kad dujas panaudojo lauke tik paskutinę akimirką, kai kaltinamasis išsitraukė ginklą. Įtariama, kad teisiamasis ir anksčiau dėl kaukių buvo įsivėlęs į konfliktus, vienas jų esą įvyko stotyje siuntų skyriuje.

Ginklą nešiodavosi nuolat

Teisme liudijęs vienas vyriškis teigė pažinęs autobusų stotyje skandalą dėl atsisakymo jį aptarnauti sukėlusį įtariamąjį. Pats teisiamasis tai neigia. Be penkerių su puse metų kalėjimo prokuroras prašo atimti teisę laikyti ir nešiotis ginklą. Aiškėja, kad savigynai išduotą pistoletą vyras nešiojo beveik visuomet, eidavo su juo į parduotuvę ir dienos metu. Sako, kad buvo užpultas pats su ginklu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„2018 metais aš buvau pripažintas nukentėjusiuoju, kai mane užpuolė du tokie pusiau narkomanai išgėrę – ir vienas iš jų išsitraukė „Makarov“. Kaip vėliau pasirodė, tas „Makarov“ buvo pneumatinis – aš to irgi nežinojau, išsitraukiau tada pistoletą – bet aš tada nešoviau, nors pilną pagrindą aš turėjau. Išgėręs žmogus į mane nutaikė šaunamąjį ginklą“, – pasakojo D. Varnas.

Anot valstybės kaltintojo, kai įvyko konfliktas, nebuvo patvirtintų konkrečių ligų sąrašo, kuriomis sergantieji galėtų nenešioti kaukių. Darius Varnas privalėjo dėvėti kaukę, tačiau to nedarė sąmoningai. Be to Dariui Varnui joks pavojus, juo labiau jo gyvybei, negrėsė, todėl šaudyti jis negalėjo.

REKLAMA

O štai teisiamojo advokatė teismui sakė, kad apsaugininkas galėjo viršyti įgaliojimus – esą jis negalėjo parduotuvės kliento vytis ir bandyti sulaikyti lauke. Anot gynėjos, jos ginamojo veiksmus reikėtų vertinti kaip staigų susijaudinimą, kad šūvį išprovokavo galimai neteisėti apsaugininko veiksmai, kad kaltinamasis neturėtų būti siunčiamas už grotų. Šias abejones prokuroras ir nukentėjusiojo advokatė neigia – apsaugininkas nepadarė jokių neteisėtų veiksmų ir nukentėjo atlikdamas savo pareigą.

Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.