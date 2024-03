Daugiau detalių apie 24-erių merginą pražudžiusią avariją – prabilo vilkiko vairuotojas

Iš „Audi“ automobilio po kaktomušos su sunkvežimiu neliko beveik nieko. Jį vairavo 24-erių metų Kupiškio rajono gyventoja.

Avarijos vieta – „Via Baltica“ kelias netoli Ramygalos. Kaip pasakojo sukvežimio vairuotojas Egidijus, merginos vairuojama „Audi“ dėl kol kas neaiškių priežasčių išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir rėžėsi į jo vairuojamą sunkvežimį.

„Liko 100 metrų ir tiesiog pasidavė į mano juostą ir viskas, ir kaktomuša“, – situaciją aiškino Egidijus.

Vairuotojas pasakojo, kad jis važiavo iš Kauno į Panevėžį. Jo greitis esą galėjo siekti ne daugiau 70 kilometrų per valandą, nes ką tik buvo pravažiavęs Ramygalą. „Audi“, jo manymu, važiavo greičiau.

„Ten rodė 150 spidometras užstrigęs, daugiau tai nieko“, – teigė vyras.

Anot vairuotojo, smūgis buvo stiprus. Iškart matėsi, kad vairuotoja sunkios būklės.

„Tiesiog suspausta buvo, iškviečiau greitąją ir viskas“, – sakė Egidijus.

Bandė gaivinti

Atskubėję greitosios medikai ne iškart galėjo padėti nukentėjusiai merginai. Ji buvo prispausta. Teko laukti kol ugniagesiai išlaisvins nukentėjusiąją.

„Ir be sąmonės, ir be kvėpavimo, ir be pulso. Dar aišku praėjo laiko, kol ją išlaisvino, kol buvo galima buvo ją akivaizdžiai apžiūrėti, nes ji buvo prispausta, ypač kojos buvo prispaustos. Tai va, dar praėjo tikrai daugiau nei 10 minučių, apie 20, kol ją išlaisvino iš to automobilio“, – pasakojo greitosios medicinos pagalbos tarnybos direktorė Rūta Ramoškienė.

Pasak greitosios vadovės, išlaisvinta jauna vairuotoja nerodė jokių gyvybės ženklų. Tačiau medikai dar bandė gaivinti nukentėjusiąją.

„Akivaizdžiai matėsi, kad yra kairės pusės rankų ir kojų lūžiai, nes deformuotos galūnės buvo, galvos kažkokių sužalojimų nesimatė. Kai ją išlaisvino, brigada dar gaivino ją.

Širdies jokios veiklos nebuvo, bet pagal mūsų standartus, protokolus mes privalome dar gaivinti, ir ji dar buvo gaivinama apie 20 minučių“, – kalbėjo R. Ramoškienė.

Atsipirko išgąsčiu

Po pražūtingos kaktomušos sunkvežimio vairuotojas atsipirko išgąsčiu.

„Gal kiek per pirštus gavau iš vairo, daugiau nieko, su sunkvežimiu važiavau, žinot “, – sakė vyras.

Pareigūnai dar aiškinasi avarijos aplinkybes. Anot vairuotojų, eismo sąlygos šįryt buvo geros.

