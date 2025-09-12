Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kristina Mišinienė: prostitucijos mastai Lietuvoje auga dėl ukrainiečių migrančių išnaudojimo

2025-09-12 12:08 / šaltinis: BNS
2025-09-12 12:08

Ukrainos karo pabėgėlių integracija Lietuvoje susiduria su įvairiais iššūkiais, tarp kurių – auganti nelegali prostitucijos veikla dėl ukrainiečių migrančių išnaudojimo, teigia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu (KOPŽI) centro vadovė Kristina Mišinienė.

Kristina Mišinienė BNS Foto

Ukrainos karo pabėgėlių integracija Lietuvoje susiduria su įvairiais iššūkiais, tarp kurių – auganti nelegali prostitucijos veikla dėl ukrainiečių migrančių išnaudojimo, teigia Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu (KOPŽI) centro vadovė Kristina Mišinienė.

REKLAMA
6
REKLAMA
REKLAMA

Pasak centro vadovės, prostitucija Lietuvoje klesti migrantų sąskaita, tačiau oficialios statistikos pamatyti negalima.

REKLAMA

„Šalis jau seniai apsisprendė nerinkti tų oficialių skaičių, nes tikriausiai jie nelabai džiugina. Tačiau net ir nevyriausybinių organizacijų paskaičiavimais, štai, mes susiduriame su moterimis, beje, ir vyrais, prostitucijoje. Tai šis laukas kol kas mūsų šalyje, deja, yra išlaikomas migrantų sąskaita. Ir moterys ukrainietės čia beveik pirmos, na, jos ne beveik, jos iš tikrųjų pirmos“, – penktadienį spaudos konferencijoje Seime teigė K. Mišinienė.

REKLAMA
REKLAMA

Jos teigimu, Lietuva garsėja Europoje puikia integracija ir svetingumu, tačiau šiuo klausimu problemos nesprendžia.

„Mūsų šalis oficialiai dar neturi ką pasiūlyti, neturim jokių valstybinių programų. Kiek nevyriausybinis sektorius kažkokių projektų sukrapšto, kiek ten kažką laimi, kokį konkursėlį, tiek galime ir užsiimti. Tai mano šiandien tokia žinutė – turime atmerkti akis ir, galų gale, atvirai pasakyti, kas vyksta su kai kuriomis migrantėmis moterimis ir mergaitėmis“, – kalbėjo K. Mišinienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Seimo pirmininko pavaduotojos Orintos Leiputės teigimu, Lietuva nuo pat karo pradžios „svetingai ir geranoriškai priėmė“ Ukrainos žmonėms, tačiau turi ir toliau nepamiršti ukrainiečių ir padėti jiems, kaip elgtis tokiais atvejais.

„Mes turime pasirūpinti jų švietimu, profesiniu tobulėjimu, sveikatos apsauga, bendruomeniškumu ir tuo pačiu apsaugoti nuo tam tikrų grėsmių, kad žmonės jaustųsi saugūs. (…) Prekybos žmonėmis atvejų ir išnaudojimo atvejų pasitaiko labai daug“, – teigė politikė.

REKLAMA

Pasak KOPŽI centro vadovės, Lietuvoje buvo nagrinėta viena prekybos moterimis byla, kuomet tyrimo metu nustatyta, jog ukrainietė migrantė teikė atlygintinas seksualines paslaugas Klaipėdoje, Tauragėje ir Šiauliuose, o jų skelbimai buvo publikuojami viename iš internetinių portalų.

Kaip rašė BNS, 2022 metų lapkritį uostamiesčio ir Tauragės kriminalistai bute Tauragėje aptiko atlygintinas seksualines paslaugas vyrams teikusią 23 metų Ukrainos pilietę. Kratos metu rastos priemonės seksualinėms paslaugoms atlikti, galimai iš šios neteisėtos veikos uždirbti pinigai bei nedidelis kiekis narkotinės medžiagos – kanapių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų