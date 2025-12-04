 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupus lietuvio nusikaltimas: aiškėja, kad po vakarėlio nužudė miegančią moterį

2025-12-04 10:27 / šaltinis: Anglija.lt
2025-12-04 10:27

Teisme Anglijoje jaunas lietuvis prisipažino ir gailėjosi mirtinai subadęs ir išniekinęs šeimos draugę, rašo portalas „Anglija.lt“.

JK policija (nuotr. SCANPIX)

Teisme Anglijoje jaunas lietuvis prisipažino ir gailėjosi mirtinai subadęs ir išniekinęs šeimos draugę, rašo portalas „Anglija.lt“.

REKLAMA
0

21-erių Ernestas Juška prisipažino kaltu dėl 39-erių metų Ninos Denisovos nužudymo ir seksualinio jos palaikų išniekinimo. Nusikaltimas įvykdytas po vakarėlio anksti rytą 2024 m. rugpjūtį, jo motinos namuose, pranešė Kento policija ir BBC.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis iš Dartfordo Kento grafystėje policijai pasakojo, kad moterį daug kartų subadė dideliu, buku virtuviniu peiliu į veidą, kaklą ir krūtinę.

REKLAMA
REKLAMA

Maidstone Karūnos teismas išgirdo, kad įvykdęs žiaurų nusikaltimą, E. Juška nuėjo į netoliese esančią autobusų stotelę ir paprašė praeivio iškviesti policiją, nes „ką tik nužudė žmogų“.

REKLAMA

Prokuroras Danny Moore'as KC teismui pasakojo, kad tą vakarą E. Juška buvo suvartojęs tiek daug kokaino ir alkoholio, kad jam pasidarė bloga. Tuo metu 20-ies metų vyrą jo motina sukritikavo dėl to, kad jis neturėjo darbo. 

Įsiuto dėl pastabos

Teismui buvo papasakota, kad Juška norėjo „išlieti pyktį“ ant kažko ir pasirinko N. Denisovą, kuri miegojo viršutiniame aukšte esančiame miegamajame.

REKLAMA
REKLAMA

Teismas taip pat išgirdo, kad „laiminga ir darbšti“ N. Denisova, atvykusi į JKLietuvos ieškoti geresnio gyvenimo, buvo pažadinta dūrio į kaklą.

„Ji ėmė priešintis, tada jis jai uždėjo ranką ant burnos ir subadė“, – bylos faktus dėstė prokuroras.

Vėliau E. Juška policijai pasakė, kad po užpuolimo „nieko nejautė“.

Skelbdamas nuosprendį, teisėjas pasakė, kad „paskutinės Ninos Denisovos gyvenimo akimirkos buvo išgyventos nepaprastame, netikėtame ir nepelnytame siaube“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prisipažino nusikaltęs

E. Juška, iš Lietuvos į JK atvykęs aštuonerių metų, prisipažino tyčia nužudęs N. Denisovą ir išniekinęs jos kūną.

Vyrui buvo skirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos su mažiausiai 26 metų terminu.

Detektyvas seržantas Maxas Gregory teigė, kad E. Juška įvykdė „šokiruojantį ir beprasmį brutalumo aktą, be priežasties ar menkiausio gailesčio“. 

REKLAMA

Aukos brolis Aleksandras teismui atskleidė, kad sesers mirtis padarė „neapsakomą“ poveikį šeimai. „Niekada negalėsime jam atleisti už tai, ką padarė“, – šie nužudytosios brolio žodžiai buvo perskaityti teisme.

E. Juškos gynėja advokatė Beth O'Reilly KC teismui pasakė, kad kaltinamasis buvo apimtas nevilties ir išreiškė, kaip jam gaila, kad jis negali atitaisyti to, ką padarė. Advokatė teisme pripažino, kad šie komentarai teismo salėje esantiems galėjo skambėti tuščiai.

„Jo gėda yra akivaizdi“, – pridūrė lietuvio advokatė.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų