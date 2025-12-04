Kraupus lietuvio nusikaltimas: aiškėja, kad po vakarėlio nužudė miegančią moterį

21-erių Ernestas Juška prisipažino kaltu dėl 39-erių metų Ninos Denisovos nužudymo ir seksualinio jos palaikų išniekinimo. Nusikaltimas įvykdytas po vakarėlio anksti rytą 2024 m. rugpjūtį, jo motinos namuose, pranešė Kento policija ir BBC.
Lietuvis iš Dartfordo Kento grafystėje policijai pasakojo, kad moterį daug kartų subadė dideliu, buku virtuviniu peiliu į veidą, kaklą ir krūtinę.
Maidstone Karūnos teismas išgirdo, kad įvykdęs žiaurų nusikaltimą, E. Juška nuėjo į netoliese esančią autobusų stotelę ir paprašė praeivio iškviesti policiją, nes „ką tik nužudė žmogų“.
Prokuroras Danny Moore'as KC teismui pasakojo, kad tą vakarą E. Juška buvo suvartojęs tiek daug kokaino ir alkoholio, kad jam pasidarė bloga. Tuo metu 20-ies metų vyrą jo motina sukritikavo dėl to, kad jis neturėjo darbo.
Įsiuto dėl pastabos
Teismui buvo papasakota, kad Juška norėjo „išlieti pyktį“ ant kažko ir pasirinko N. Denisovą, kuri miegojo viršutiniame aukšte esančiame miegamajame.
Teismas taip pat išgirdo, kad „laiminga ir darbšti“ N. Denisova, atvykusi į JK iš Lietuvos ieškoti geresnio gyvenimo, buvo pažadinta dūrio į kaklą.
„Ji ėmė priešintis, tada jis jai uždėjo ranką ant burnos ir subadė“, – bylos faktus dėstė prokuroras.
Vėliau E. Juška policijai pasakė, kad po užpuolimo „nieko nejautė“.
Skelbdamas nuosprendį, teisėjas pasakė, kad „paskutinės Ninos Denisovos gyvenimo akimirkos buvo išgyventos nepaprastame, netikėtame ir nepelnytame siaube“.
Prisipažino nusikaltęs
E. Juška, iš Lietuvos į JK atvykęs aštuonerių metų, prisipažino tyčia nužudęs N. Denisovą ir išniekinęs jos kūną.
Vyrui buvo skirta laisvės atėmimo bausmė iki gyvos galvos su mažiausiai 26 metų terminu.
Detektyvas seržantas Maxas Gregory teigė, kad E. Juška įvykdė „šokiruojantį ir beprasmį brutalumo aktą, be priežasties ar menkiausio gailesčio“.
Aukos brolis Aleksandras teismui atskleidė, kad sesers mirtis padarė „neapsakomą“ poveikį šeimai. „Niekada negalėsime jam atleisti už tai, ką padarė“, – šie nužudytosios brolio žodžiai buvo perskaityti teisme.
E. Juškos gynėja advokatė Beth O'Reilly KC teismui pasakė, kad kaltinamasis buvo apimtas nevilties ir išreiškė, kaip jam gaila, kad jis negali atitaisyti to, ką padarė. Advokatė teisme pripažino, kad šie komentarai teismo salėje esantiems galėjo skambėti tuščiai.
„Jo gėda yra akivaizdi“, – pridūrė lietuvio advokatė.
