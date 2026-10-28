Kovai su seksualiniais nusikaltimais skirtame plane – siūlymai griežtinti bausmes, didesnis dėmesys prevencijai

Kaip nurodoma teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės Vyriausybei pristatytame plane, viena pagrindinių minėto plano krypčių – užkirsti kelią seksualiniam smurtui prieš vaikus. Tam numatoma tikslinti pareigą pranešti apie galimus vaiko teisių pažeidimus, nustatyti vaikams saugios aplinkos standartą ir riboti įtariamųjų bei kaltinamųjų galimybes dirbti ar vykdyti veiklą, susijusią su kontaktais su vaikais.
Taip pat planuojama plėtoti ankstyvosios pagalbos ir prevencinio konsultavimo paslaugas bei taikyti kardomąsias priemones, ribojančias įtariamųjų ir kaltinamųjų kontaktus su nepilnamečiais.
Anot ministerijos, šiomis priemonėmis siekiama ne tik reaguoti į jau įvykusius pažeidimus, bet ir sudaryti sąlygas riziką atpažinti anksčiau bei veikti dar iki galimos žalos vaikui.
Plane numatyti Baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimai, siekiant nustatyti griežtesnes sankcijas už seksualinio pobūdžio nusikaltimus ir senaties terminų peržiūra.
Taip pat planuojama svarstyti senaties terminą skaičiuoti nuo nukentėjusiojo pilnametystės.
Kartu siekiama plėsti baudžiamojo poveikio priemonių taikymą, įskaitant atvejus, kai asmuo jau yra atlikęs laisvės atėmimo bausmę.
Siūloma daugiau dėmesio skirti ir individualiam rizikos vertinimui, tai yra nustatyti griežtas ir individualizuotas asmens, nuteisto už seksualinio pobūdžio nusikalimus, lygtinio paleidimo sąlygas bei plėtoti priemones, leidžiančias veiksmingiau kontroliuoti asmenų elgesį.
Plane numatyta sudaryti ir teisines prielaidas teismams skirti papildomus apribojimus asmenims, atlikusiems laisvės atėmimo bausmę, pavyzdžiui, uždrausti bendrauti su nepilnamečiais ar lankytis tam tikrose vaikų lankomose vietose.
Numatoma nustatyti privalomą saugios aplinkos standartą organizacijoms, kurių veikla susijusi su paslaugų teikimu vaikams. Šis apimtų darbuotojų atranką, jų mokymus, galimų pažeidimų prevenciją ir nagrinėjimą, reagavimą į incidentus bei pagalbos vaikams organizavimą.
Plane taip pat numatyta sukurti nemokamą, anoniminę ir konfidencialią pirminio konsultavimo paslaugą seksualinę trauką vaikams jaučiantiems žmonėms bei jų artimiesiems.
Teisingumo ministrė R. Tamašunienė Vyriausybės pasitarimo metu sakė, kad neatsisakoma idėjos kurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Tiesa, anot jos, ši priemonė nebuvo įtraukta į kovos su seksualiniais nusikaltimais planą, nes toks siūlymas jau svarstomas parlamente.
„Vidaus reikalų ministerija kartu su Teisingumo ministerija ieško sprendimo, manome, kad reikia įstatymą tobulinti ir užtikrinti taip pat ir nusikaltusiųjų artimos aplinkos, šeimos narių apsaugą bei kitų nepilnamečių, artimoje gyvenamojoje aplinkoje“, – aiškino ministrė.
Teisingumo ministerijos pristatytame plane iš viso yra 23 pasiūlymai.
Dokumente nurodoma, kad įstatymų pakeitimus planuojama parengti dar šiemet arba iki 2027 m. pirmojo ketvirčio pabaigos. Organizacinės priemonės bus įgyvendinamos ilgiau – per 2027–2028 m.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.