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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

7 vyrai apsvaigino ir žagino moterį: prokuroras kaltinimų nepateikė – tyrimas atnaujintas

2026-10-02 14:39 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 14:39
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Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul paskyrė specialiąją prokurorę tirti įtariamą grupinį išžaginimą Cornellio universitete, nušalindama anksčiau kaltinimų pateikti atsisakiusį apygardos prokurorą. Apie tai ketvirtadienį pranešė pati gubernatorė.

Seksualinis smurtas naudojant prievartos narkotikus

Niujorko valstijos gubernatorė Kathy Hochul paskyrė specialiąją prokurorę tirti įtariamą grupinį išžaginimą Cornellio universitete, nušalindama anksčiau kaltinimų pateikti atsisakiusį apygardos prokurorą. Apie tai ketvirtadienį pranešė pati gubernatorė.

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JAV prokurorai atnaujino tyrimą po to, kai nukentėjusioji rugsėjį pateikė civilinį ieškinį. Šis žingsnis dar labiau sustiprino kaltinimus, kad prestižinis universitetas neužtikrino tinkamos vyrų atsakomybės.

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Ieškinyje nukentėjusioji teigė, kad 2024 m. septyni studentų vyrų klubo „Chi Phi“ nariai ją apsvaigino ketaminu, panaudojo prievartą ir išžagino.

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Ankstesnis Tompkinso apygardos prokuroro sprendimas neperduoti įtariamųjų teismui „pakirto mano ir visuomenės pasitikėjimą“ prokuroro gebėjimu nagrinėti šią bylą, pareiškime teigė K. Hochul.

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Gubernatorė specialiąja prokurore paskyrė Niujorko valstijos generalinę prokurorę Letitią James, kuriai pavesta atlikti tyrimą ir, „jei tam bus pagrindo, pateikti kaltinimus dėl tyrimo metu nustatytų nusikaltimų bei įrodymus didžiajai prisiekusiųjų žiuri“.

„Nauja informacija sukėlė rimtų klausimų dėl to, kaip buvo nagrinėjama ši byla, o aš praradau pasitikėjimą Tompkinso apygardos prokuroro gebėjimu nešališkai ją prižiūrėti. Šios bylos centre esanti jauna moteris nusipelno žinoti, kad bus išnagrinėtas kiekvienas faktas ir siekiama teisingumo“, – platformoje „X“ rašė K. Hochul.

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L. James platformoje „X“ pareiškė esanti „pasirengusi vadovauti procesui, grindžiamam faktais ir teise“.

Baudžiamosios bylos neiškėlė

Tompkinso apygardos prokuroras Matthew Van Houtenas šią savaitę pareiškė planuojantis pateikti baudžiamuosius kaltinimus septyniems vyrams.

Pasak jo, 2024 m. prokuratūra nusprendė nekelti baudžiamosios bylos, nes nukentėjusiosios parodymai esą neįrodė, kad lytiniai santykiai vyko be jos sutikimo.

Reaguodamas į incidentą, Cornellio universitetas uždarė studentų klubą ir laikinai nušalino susijusius studentus, o keli iš jų vėliau buvo pašalinti iš universiteto.

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