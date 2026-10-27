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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pranešimas iš JAV pasiekė Lietuvą: pradėtas tyrimas dėl vaikų pornografijos

2026-10-27 10:14 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 10:14
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JAV veikiantis Nacionalinis dingusių ir išnaudojamų vaikų centras Lietuvai pranešė apie Telšių apskrityje gyvenančią ir vaikų pornografija disponavusią nepilnametę merginą.

Vaikiški žaislai (Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.)

JAV veikiantis Nacionalinis dingusių ir išnaudojamų vaikų centras Lietuvai pranešė apie Telšių apskrityje gyvenančią ir vaikų pornografija disponavusią nepilnametę merginą.

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Kaip pranešė Telšių apskrities policija, praeitą savaitę, spalio 22 d., Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gauta medžiaga iš Nacionalinio dingusių ir išnaudojamų vaikų centro. 

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Joje nurodoma, kad mergina, gimusi 2009 m., rugsėjo 21 d. 22.00 val. socialinio tinklo programėlėje disponavo pornografinio turinio vaizdo įrašu, kuriame vaizduojami vaikai.

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Pradėjo tyrimą

Policija praneša pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.

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Nacionalinis dingusių ir išnaudojamų vaikų centras yra ne pelno siekianti organizacija, kuri teikia informaciją apie dingusius ir išnaudojamus vaikus.

Šis centras dažnai ir Lietuvai teikia informaciją apie netinkamą turinį internete, kai tai būna susiję su vaikais.

Pavyzdžiui, prieš keletą metų šis centras yra pranešęs, kad Radviliškyje gyvenantis asmuo „Youtube“ kanale paskelbė pornografinio turinio vaizdo įrašą, kuriame vaizduojamas vaikas.

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Reaguojant į šį pranešimą Šiaulių pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais.

Taip pat šis centras Lietuvą yra informavęs, kad internete Šiaulių regione buvęs vartotojas paskelbė  pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojami vaikai.

Lietuvos baudžiamasis kodeksas už disponavimą pornografinio turinio dalykais numato įvairias bausmes – viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, laisvės atėmimą nuo vienerių iki penkerių metų.

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