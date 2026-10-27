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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš ministro patarėjos – naujausia žinia apie ligoninėje atsidūrusį Taurimą Valį

2026-10-27 11:27 / šaltinis: BNS
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2026-10-27 11:27
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Prastai pirmadienį pasijutęs bei naktį Santaros klinikose praleidęs finansų ministras Taurimas Valys lieka ligoninėje, jo būklė stabili, BNS patvirtino jo patarėja komunikacijai Jolanta Butkevičienė.

Taurimas Valys (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (17)

Prastai pirmadienį pasijutęs bei naktį Santaros klinikose praleidęs finansų ministras Taurimas Valys lieka ligoninėje, jo būklė stabili, BNS patvirtino jo patarėja komunikacijai Jolanta Butkevičienė.

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Anot jos, ministras gydomas Kardiologijos skyriuje, kur bus antradienį ir trečiadienį.

„Vakar (pirmadienį) ryte darbo vietoje (T. Valys) pasijuto blogai ir kreipėsi į savo šeimos gydytoją, gavo kreipimąsi pas kardiologą. Tačiau vėliau situacija paūmėjo ir jis nuvyko į Santaros klinikų priėmimą. Įvertinę sveikatos būklę medikai jį nukreipė į Kardiologijos skyrių hospitalizacijai“, – komentare BNS teigė J. Butkevičienė.

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„Jis kol kas lieka medikų priežiūroje, sveikatos būklė stabili. Šiandien ir rytoj dar joje liks“, – nurodė ji.

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T. Valio atstovė ministro sveikatos sutrikimų išsamiau nekomentavo.

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

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Išvyko į Santaros klinikas 

Primename, kad pirmadienį Finansų ministras Taurimas Valys pasijuto prastai ir į Santaros klinikas išvyko pasidaryti sveikatos tyrimų. Tai pranešė ministro patarėja.

„Ministras šiandien pasijuto prastai ir išvyko į gydymo įstaigą atlikti tyrimų“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo ministro patarėja.

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