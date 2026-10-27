Iš ministro patarėjos – naujausia žinia apie ligoninėje atsidūrusį Taurimą Valį

Anot jos, ministras gydomas Kardiologijos skyriuje, kur bus antradienį ir trečiadienį.
„Vakar (pirmadienį) ryte darbo vietoje (T. Valys) pasijuto blogai ir kreipėsi į savo šeimos gydytoją, gavo kreipimąsi pas kardiologą. Tačiau vėliau situacija paūmėjo ir jis nuvyko į Santaros klinikų priėmimą. Įvertinę sveikatos būklę medikai jį nukreipė į Kardiologijos skyrių hospitalizacijai“, – komentare BNS teigė J. Butkevičienė.
„Jis kol kas lieka medikų priežiūroje, sveikatos būklė stabili. Šiandien ir rytoj dar joje liks“, – nurodė ji.
T. Valio atstovė ministro sveikatos sutrikimų išsamiau nekomentavo.
Išvyko į Santaros klinikas
Primename, kad pirmadienį Finansų ministras Taurimas Valys pasijuto prastai ir į Santaros klinikas išvyko pasidaryti sveikatos tyrimų. Tai pranešė ministro patarėja.
„Ministras šiandien pasijuto prastai ir išvyko į gydymo įstaigą atlikti tyrimų“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo ministro patarėja.
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