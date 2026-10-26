Finansų ministras Valys atsidūrė Santaros klinikose – štai kas nutiko

Finansų ministro patarėja Jolanta Butkevičienė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad ministras Taurimas Valys pasijuto prastai ir išvyko į gydymo įstaigą.
„Ministras šiandien pasijuto prastai ir išvyko į gydymo įstaigą atlikti tyrimų“, – naujienų portalui komentavo ministro patarėja.
Patarėja teigė, kad šiuo metu naujos informacijos apie ministro sveikatos būklę neturi.
Tikslių priežasčių, kodėl ministrui teko lankytis Santaros klinikose ministerija nekomentavo.
J. Butkevičienė BNS teigė, kad ministras šiuo metu yra Santaros klinikose.
„Kol kas ministras yra Santaros klinikose. (...) Pasijuto prastai ir išvyko į klinikas“, – BNS sakė J. Butkevičienė.
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