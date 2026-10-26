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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Finansų ministras Valys atsidūrė Santaros klinikose – štai kas nutiko

2026-10-26 16:37 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Ona Šniukštaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
2026-10-26 16:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Finansų ministras Taurimas Valys pasijuto prastai ir į Santaros klinikas išvyko pasidaryti sveikatos tyrimų, praneša ministro patarėja.

Taurimas Valys (Teodoras Biliūnas/BNS)
GALERIJA (17)

Finansų ministras Taurimas Valys pasijuto prastai ir į Santaros klinikas išvyko pasidaryti sveikatos tyrimų, praneša ministro patarėja.

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Finansų ministro patarėja Jolanta Butkevičienė naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad ministras Taurimas Valys pasijuto prastai ir išvyko į gydymo įstaigą.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taurimas Valys susitiko su TS-LKD frakcijos atstovais

„Ministras šiandien pasijuto prastai ir išvyko į gydymo įstaigą atlikti tyrimų“, – naujienų portalui komentavo ministro patarėja.

Patarėja teigė, kad šiuo metu naujos informacijos apie ministro sveikatos būklę neturi.

Tikslių priežasčių, kodėl ministrui teko lankytis Santaros klinikose ministerija nekomentavo.

J. Butkevičienė BNS teigė, kad ministras šiuo metu yra Santaros klinikose.

„Kol kas ministras yra Santaros klinikose. (...) Pasijuto prastai ir išvyko į klinikas“, – BNS sakė J. Butkevičienė.

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Tyrimas pagal nuotrauką
Tyrimas pagal nuotrauką
2026-10-26 16:45
Valiui reikia nusiiminėti lašinius.
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Parsai valdzioje
Parsai valdzioje
2026-10-26 16:45
Tai ponams pas seimos gydytoja siuntimo kreiptis nereikia? Jiems kitokia tvarka?
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Na,svorį pirmiausia reiktų sumažint
Na,svorį pirmiausia reiktų sumažint
2026-10-26 16:46
o šiaip tai įdomu,kaip taip iškart į Santariškes ? normalus žmogus eitų į savo polikliniką pas šeimos gydytoją
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