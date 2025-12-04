Konfliktas tarp kaimynų peraugo į netikėtą dramą: liejosi išmatos ir nesuvokiami išpuoliai

Moteris mintinai vardija savivaldybės darbuotojų pavardes, skambina žurnalistams ir sakosi esanti nusivylusi valstybe, nes esą pagalbos nesulaukia. Tačiau pravėrus šio daugiabučio duris ir pabendravus su namo bendruomene bei atsakingais pareigūnais, situacija pasirodo esanti visiškai kitokį. Dešimtmetį trunkantis konfliktas apima viską: nuo piktybinio šiukšlinimo ir šmeižto iki sunkiai suvokiamų išpuolių, pavyzdžiui, fekalijomis pilno unitazo pastatymo laiptinėje per didžiausius vasaros karščius.
Kaltina nevalant laiptinės ir šiukšlių
Redakcijai paskambinusi Smilgos g. 2-ojo namo gyventoja Bronė Zenislovienė piešia apokaliptinį savo gyvenamosios aplinkos vaizdą. Jos balse girdėti neviltis ir kaltinimai visiems aplinkui – nuo namo pirmininkės iki Seimo narių.
„Mūsų tokios bėdos, suprantat – vėl Smilgos gatvėj, antram name, mes niekaip negalim atsikratyti šiukšlių. Mūsų pirmininkė visiškai nereaguoja. Kiek kreipėmės į savivaldybę, nieko“, – savo skundą pradeda moteris.
Iš Bronės pasakojimo atrodo, kad namas, kuriame ji gyvena, o ypač jos laiptinė, atrodo lyg apleistas vaiduoklis: „Nu niekas netvarko, niekas. Visą vasarėlę, visą vasarą, šiukšlių palei namą pilna. Dabar daug lapų. Nu siaubas. Voratinkliai koridoriuj, paukščių lizdai. Paskui tie ekskrementai visi, nu siaubas, nieko netvarko.“
Kėdainiuose, Smilgos gatvės 2-ajame name, kur veikia ir nemažai įvairių įstaigų, verda aistros, kuriomis lengva būtų užpildyti keistoką romaną, aprašantį kaimynų rietenas./Kristinos Kasparavičės nuotr.
Moteris tikina, kad pagalbos nesulaukia iš niekur.
„Kiek kreipiamės į savivaldybę, Viešąją tvarką… Kreipėmės į ponią Krivičienę – nieko. Atvažiavo, pažiūrėjo, nupaveikslavo ir viskas, tuo pasibaigė“, – guodžiasi ji, pridurdama, kad jaučiasi persekiojama, nes neva pirmininkė ją viešina socialiniuose tinkluose.
Bronė pasakoja, kad prie namo tiek šiukšlių, kad jose laksto žiurkės. Maža to, jos teigimu, iš prie pat esančio vaikų žaidimo namo neretai išeina dešimties metų vaikai ir prie jų laiptinės rūko bei mėto nuorūkas.
B. Zenislovienė retoriškai klausia: „Už ką mes mokam pinigus? Aš nežinau, už ką mes mokam pinigus. Ir mes tiek nedaug norim, bus Kalėdos, Nauji metai, nors tada sutvarkytų.“
Skundai nepasitvirtino, problema visai kitur
Tačiau valstybinės institucijos, kurias taip keikia pareiškėja, situaciją mato visiškai kitaip. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus l. e. p. vedėja Žydrė Krivičienė patvirtina, kad B. Zenislovienė yra nuolatinė jų „klientė“, tačiau jos pranešimai – laužti iš piršto.
„Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriuje ne kartą yra gautas Smilgos g. 2 gyventojos prašymas dėl netinkamai tvarkomos namo laiptinės ir kiemo teritorijos.
Teko ne kartą vykti ir tikrinti pateikiamą informaciją, kuri nepasitvirtindavo – kieme nei šiukšlių, nei žiurkių nepavyko pamatyti“, – konstatuoja Ž. Krivičienė.
Dar daugiau – pareigūnė atskleidžia, kad realybė yra priešinga B. Zenislovienės pasakojimams.
„Viešosios tvarkos skyriaus specialistai kalbėjosi ir su Smilgos g. 2-ojo daugiabučio bendrijos pirmininke, ir su namo gyventojais, kurie jokių nusiskundimų dėl tvarkos ir švaros Smilgos g. 2-ajame daugiabutyje neturėjo. Atvirkščiai, gyventojai skųsdavosi dėl šios gyventojos netinkamo elgesio.“
Bendrijos pirmininkės išpažintis: dešimtmetis teroro
Smilgos g. 2-ojo namo bendrijos pirmininkė Zina Gudžinskienė, išgirdusi apie eilinį B. Zenislovienės skundą žiniasklaidai, tik atsidūsta. Moteris atvira – tai, kas vyksta jų name, yra vieno žmogaus karas prieš visus likusius, trunkantis jau dešimtmetį.
„Kiek aš dirbu pirmininke, greitai bus 10 metų, tai kiekvienais metais etatiškai buvo einama pas merą, pas vicemerus… Kiek buvo kadencijų, tiek ji pas juos ėjo. Su visais vicemerais esu kalbėjusi, visi iki vieno buvo pas mus atvažiavę ir žiūrėjo bei tikrino situaciją“, – pasakoja Z. Gudžinskienė.
Pirmininkės teigimu, B. Zenislovienė yra tiesiog konfliktiška asmenybė, kuriai reikia nuolatinio dėmesio ir „auklėjimo“ objektų. Prieš tai taikiniu buvo buvusi pirmininkė, dabar – Zina.
Situacijos absurdiškumą iliustruoja faktas, kad dėl vienos moters įgeidžių po darbo valandų į Smilgos g. 2-ąjį namą priversti važinėti net rajono vadovai.
„Visai neseniai vicemerė buvo atvažiavus, gi nusiskundimų gavo. Po darbo ji pas mus atvažiavo, aš net gyventojams paskambinau, pasakiau, kad atvyksta vicemerė, ateikit, pasisakykit, kad nebūtų mano vienos nuomonė išgirsta“, – prisimena Zina.
Tačiau net ir aukščiausių pareigūnų išvados, kad namas tvarkomas tinkamai, ponios Bronės netenkina.
Pirmininkė Zina prisipažįsta, kad ne kartą norėjo viską mesti, tačiau ją sulaiko tik kitų gyventojų palaikymas: „Aš, žinokit, jau ne vieną kartą norėjau išeiti, bet gyventojai tiesiog prašo pasilikti, dirbti toliau. Palaiko mane, ragina nepasiduoti.“
Reikalauja tvarkos, bet šiukšlina pati
Vienas pagrindinių B. Zenislovienės skundų – neplauti laiptinės langai. Tačiau Z. Gudžinskienė atskleidžia veidmainišką kaimynės elgesį. Anksčiau gyventojai langus plaudavo patys per talkas, tačiau „kovotoja už švarą“ talkose niekada nedalyvaudavo.
Dabar, paskutinius dvejus metus, bendrija samdo valymo firmą, kuri langus valo kartą per metus – pavasarį.
„Esame namo bendrija, mes patys save išsilaikom ir mes tikrai neturim tiek finansinių galimybių valyt tuos langus kas mėnesį. Todėl yra nuspręsta, kad vieną kartą metuose, pavasarį, jie yra nuvalomi. Iš vidaus ir išorės, jau dveji metai iš eilės yra valomi ir tikrai kiti nesiskundžia“, – aiškina Z. Gudžinskienė.
Dar baisiau – reikalaujančioji tvarkos pati piktybiškai teršia aplinką, kad turėtų pretekstą skųstis.
„Kiek kartų esu mačiusi, kai ji eina iš parduotuvės, nešasi čekį. Sulanksto ir numeta prie mano laiptinės“, – pasakoja Zina.
Ypač kurioziška situacija susiklostė tarp daugiabučio namo ir vaikų žaidimų erdvės – tos vietos, kuri labiausiai, esą, nerimą ir kelia p. B. Zenislovienei. Paaiškėjo, kad šiukšles ten… meta ji pati.
„Niekas neis ir nešiukšlins toje vietoje, be jos pačios. Juo labiau kad mes jau buvom išvalę visas šiukšles, viską išnešėme. Valymo metu radome tarp šiukšlių pačiai Bronei dedikuotą knygą… Tai kaip ir aišku, kas ten tas šiukšles nešė ir metė“, – neįtikėtiną detalę atskleidžia pirmininkė.
Dešimtmetį trunkantis konfliktas apima viską: nuo piktybinio šiukšlinimo ir šmeižto iki sunkiai suvokiamų išpuolių, pavyzdžiui, fekalijomis pilno unitazo pastatymo laiptinėje per didžiausius vasaros karščius.
Daugiabučio košmaras: fekalijos laiptinėje
Tačiau čekiai ir išmestos knygos nublanksta prieš incidentą, kurį namo gyventojai prisimena su siaubu. Tai istorija, verta atskiro skyriaus apie kaimynų karus. Įvykis, apie kurį pasakoja Z. Gudžinskienė, peržengia bet kokias padorumo ribas.
Vasarą, tvyrant 30 laipsnių karščiui, B. Zenislovienė nusprendė keisti unitazą, tačiau atsisakė sumokėti santechnikams už senojo išnešimą. Kerštaudama ji paliko unitazą bendro naudojimo patalpose. Tačiau paliko jį ne bet kokį, o pilną išmatų.
„Tada ir policija, ir Viešosios tvarkos skyrius buvo atvažiavę. Ji gavo baudą. Kaimynai buvo užfiksavę, kaip srutų takas eina nuo klozeto iki jos buto.
Liepos mėnuo, 30 laipsnių karštis, o ji išnešė apkakotą, atsiprašant, tualetą ir pastatė ketvirtam aukšte ir laikė iki pat vakaro“, – šiurpią istoriją pasakoja pirmininkė.
Smilgos g. 2-ojo namo gyventojams teko kęsti nepakeliamą smarvę, ir vakare, klozetą jau išmetus, patys plovė laiptinę, kvėpino ją, mat šio „šiuolaikinio meno“ pasirodymo autorė išvalyti laiptinės, žinoma, net neketino.
Asmeniniai įžeidinėjimai ir sabotažas
Namo pirmininkė Zina Gudžinskienė atvirauja, kad kova su šia gyventoja persikėlė į asmeninį lygmenį. B. Zenislovienė nevengia žeminančių epitetų, liečia šeimą ir vaikus.
„Nuolat jos kreipimasis yra į mane toks: „Tu kaimietė, tu atvažiavai čia iš kaimo, tu kaimietė, tavo vaikas benkartas, tu ten tokia ir anokia“. Gi visokiais žodžiais iškolioja“, – nuoskaudos neslepia moteris.
Namo skelbimų lenta tapo karo lauku. Pirmininkė nebegali pakabinti jokios informacijos, nes ji arba dingsta, arba tampa B. Zenislovienės susirašinėjimo lenta.
„Pavyzdžiui, ant skelbimų lentos, mes negalim jokios informacijos pakabint, nes jeigu pakabinam, ji būtinai ją pakomentuos.
Paskutinį kartą buvau valytojų grafiką pakabinusi. Ji jį nusikabino, parsinešė namo, parašė: „Kur pirmininkė, ar tau ne gėda, kodėl stogelio nenuvalai?“ Dar iškeikė visaip ir atgal pakabino. Čia yra jos žinutė man“, – tiesiog neįtikėtinai skambančius atvejus pasakoja namo bendrijos pirmininkė.
Gyvena „iš principo“, kad kenktų
Pats keisčiausias šios istorijos aspektas – B. Zenislovienės motyvacija. Pasirodo, moteris turi giminaičių ir, bent jau pati yra sakiusi, turinti galimybių gyventi kitur, tačiau sąmoningai renkasi likti Smilgos gatvėje ir tęsti karą.
„Man ji yra sakiusi, kad turi nekilnojamojo turto ir Kaune, ir prie jūros kažkur. Aš jai ir sakau: „Tai važiuokit, kraustykitės, gyvenkite, bus jums geriau gal ten?“. Bet ji atsakė man, kad nesikraustys. „Aš čia iš principo gyvenu. Kad jums kenkčiau“, – šokiruojančius kaimynės žodžius cituoja Z. Gudžinskienė.
Atrodo, kad šis „gyvenimas iš principo“ tapo pagrindiniu moters užsiėmimu. Ji kviečia tarnybas, rašo skundus, užtrenkia duris socialinėms darbuotojoms, skambina esamiems ir buvusiems Seimo nariams.
Pirmininkė Zina prisipažįsta, kad ne kartą norėjo viską mesti, tačiau ją sulaiko tik kitų gyventojų palaikymas: „Aš, žinokit, jau ne vieną kartą norėjau išeiti, bet gyventojai tiesiog prašo pasilikti, dirbti toliau. Palaiko mane, ragina nepasiduoti.“
Atrodo, kad Smilgos gatvės 2-ajame name dar ilgai nesiliaus skundai ir pykčiai, nes vienas žmogus tiesiog nenori gyventi taikiai. Kita vertus, kyla pagrįstas klausimas, jei jau tame name taip blogai, kad kone su ašaromis akyse reikia prašyti institucijų pagalbos, kam reikia įsikibus čia gyventi? Juo labiau jei turima kur kitur išeiti. Bet kuriuo atveju panašu, kad labiausiai gaila šioje situacijoje atsidūrusių ir jos įkaitais tapusių visų likusių namo gyventojų.
