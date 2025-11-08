 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Konfliktas su draugu Aistę išmušė iš vėžių – girta bandė važiuoti, o mylimasis puolė po ratais

2025-11-08 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-08 17:25

Tauragėje praėjusio birželio naktį sustabdyta Aistė išgirdo nuosprendį baudžiamojoje byloje dėl vairavimo išgėrus.

Alkoholio matuoklis (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Moteriai tąkart buvo nustatytas daugiau nei pusantros promilės girtumas, kai ji, kilus konfliktui su draugu, bandė vairuoti automobilį.

Policijos pareigūnai ją sustabdė vos už kelių šimtų metrų, tad didesnės žalos moteris nepadarė. Teismas vėliau nusprendė atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustatytas 1,54 promilės girtumas

Bylos duomenimis, 2025 m. birželio 19 d., apie 2.20 val., Aistė vairavo sau priklausantį automobilį. Policija ją sustabdė ir patikrinimo metu nustatė vidutinį girtumo laipsnį.

Mergina su alkotesterio rezultatais sutiko, nurodydama, kad „gailisi dėl padaryto nusikaltimo“. Aistė teigė, kad prieš vairuodama gėrė alų kartu su draugu ir bendra pažįstama.

Vakaro metu tarp jų įvyko konfliktas, dėl kurio ji išėjo iš buto ir nusprendė perstatyti automobilį į kitą aikštelę.

Jos draugas pasakojo, kad merginos vairuojamas automobilis judėjo lėtai: „Draugė pavažiavo apie 100 metrų, o aš sekiau iš paskos ir bandžiau ją sustabdyti. Net buvau atsistojęs priešais judantį automobilį. Supratęs, kad ji vis tiek važiuos, paskambinau Bendrojo pagalbos centro numeriu ir pranešiau apie girtą vairuotoją.“

Teismas įvertino prisipažinimą ir gailestį

Teismas atkreipė dėmesį, kad Aistė visiškai pripažino savo kaltę. Konstatuota, kad jos atsakomybę lengvina nuoširdus prisipažinimas ir gailestis, o sunkinančių aplinkybių apskritai nenustatyta.

Todėl teismas nusprendė Aistę atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ir vieneriems metams perduoti ją laiduotojos atsakomybei.

Nors tai reiškia, kad mergina nebus laikoma kaip teista, tačiau laidavimo laikotarpiu ji privalės laikytis įstatymų bei nustatytų taisyklių.

Aistei skirta baudžiamojo poveikio priemonė – draudimas vairuoti transporto priemones 1 metus ir 8 mėnesius.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

