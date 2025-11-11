Kondratovičius: tarnybos aiškinasi dėl vilkikų mokesčių Baltarusijos aikštelėse ES sankcionuotai įmonei

„Šį klausimą uždaviau mūsų tarnyboms, jos analizuoja ir pasakys, kaip tai gali būti vertinama“, – antradienį žurnalistams sakė V. Kondratovičius.
„Mano manymu, čia priverstinis spaudimas ir kito pasirinkimo mūsų įmonės neturi dėl to, kad taip susiklosčiusi situacija, kalbant apie mokėjimą konkrečiai įmonei. Pažiūrėsime, atsakymą turiu gauti iki vakaro“, – tęsė jis.
Atsakymo dėl evakuacinių koridorių iš Baltarusijos dar nėra
Ministro teigimu, į pirmadienį Baltarusijai pakartotinai išsiųstą kreipimąsi dėl evakuacinių koridorių Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės postuose, atsakymo dar nesulaukta.
„Iš pačių baltarusių dar nėra atsakymo“, – sakė V. Kondratovičius
Pirmadienį Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog bus pakartotinai kreipiamasi į Baltarusiją dėl evakuacinio koridoriaus atidarymo. Šįkart, jo teigimu, kreiptasi vyriausiojo sienos įgaliotinio lygiu, kad būtų atidaryti ir Medininkų, ir Šalčininkų pasienio kontrolės postų evakuaciniai koridoriai į abi puses.
Vidaus reikalų ministras sako, kad toks sprendimas priimtas siekiant parvežti visus Lietuvoje registruotus vilkikus ir puspriekabes, kurių vairuotojų šiuo metu Baltarusijoje nėra.
„Čia reikia suprasti, kad mes turime spręsti ir tam tikrų puspriekabių atgabenimą į Lietuvą, kurios yra registruotos Lietuvoje. Tai, jeigu yra likusių puspriekabių, turėsime įvažiuoti, kad jas atitempti iš ten“, – sakė ministras.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
