Kondratovičius: ieškosime būdų, kaip atsakyti į Baltarusijos veiksmus

2025-11-10 15:09 / šaltinis: BNS
2025-11-10 15:09

Minskui pareiškus, kad už kiekvieną Baltarusijoje esantį Lietuvos vežėjų sunkvežimį bus imamas mokestis, o jo nesumokėjus mašinos bus konfiskuojamos, Lietuvos vidaus reikalų ministras teigia, kad bus ieškoma būdų, kaip apsaugoti Lietuvos vilkikus ir puspriekabes.

Vladislavas Kondratovičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

6

„(Situaciją dėl konfiskavimo – BNS) turėtų peržiūrėti Užsienio reikalų ministerija dėl Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) pažeidimų, nes tai yra Jungtinių Tautų dokumentai ir konvencijos, jos turėtų prižiūrėti būtent šitą judėjimą. Tikrai manau, kad paieškosim arsenale irgi savo kažkokių argumentų ir greičiausiai tai jau yra daroma“, – po susitikimo su Seimo pirmininku Juozu Oleku pirmadienį žurnalistams sakė Vladislavas Kondratovičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis teigė negalintis patvirtinti, kad Baltarusija konfiskuos Lietuvos transporto priemones, tačiau tokios rizikos yra.

„Turėjom mes tokių metų, kai Baltarusija ir be sienų uždarymo konfiskuodavo automobilius. Baltarusijoje gali po valandos pasikeisti situacija ir jie nuspręs, kad konfiskuos. Tai čia tai yra Baltarusija“, – kalbėjo ministras.

