  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdos darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojai rengia protestą dėl vadovės spaudimo

2025-11-27 11:08 / šaltinis: BNS
2025-11-27 11:08

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojai, priklausantys Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS), ketvirtadienį prie darželio protestuos dėl patiriamo psichologinio vadovės spaudimo ir nenoro konstruktyviai tartis su jų atstovais.

Darželis BNS Foto

Klaipėdos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas" darbuotojai, priklausantys Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS), ketvirtadienį prie darželio protestuos dėl patiriamo psichologinio vadovės spaudimo ir nenoro konstruktyviai tartis su jų atstovais.

0

Pasak profesinės organizacijos, vykdant kolektyvines derybas per daugiau nei pusę metų administracija surengė tik tris susitikimus, o dauguma darbuotojų socialines garantijas gerinantys punktai buvo atmesti be argumentų.

„Derybos vyko tik popieriuje. Darbdavys demonstravo visišką nenorą tartis, o darbuotojų interesai buvo ignoruojami. Situacija pasiekė ribą, kai tęsti derybas tapo beprasmiška“, – LŠDPS pranešime situaciją komentavo profesinės organizacijos pirmininkė Nijolė Dargužienė.

Anot darželio vadovės Aušros Zarambienės, darželyje yra užtikrinamas produktyvus darbas, o apie protestą daugelis darbuotojų nieko nežino.

„Įstaigoje tai mes stengiamės užtikrinti produktyvų darbą, vaikų priežiūrą ir tikrai puikiai dirbam. Daugelis darbuotojų apie visą šitą situaciją yra nustebę, kad tai galima inicijuoti, organizuoti visiems įstaigos darbuotojams nežinant“, – BNS teigė darželio vadovė.

Visgi A. Zarambienė pridūrė, jog sulaukus aiškaus asmeninio kvietimo, proteste galėtų dalyvauti.

„Aš šiaip dirbsiu savo darbą, nes šiandien yra darbai suplanuoti, įstaigoje daug ir renginių yra, edukacinės vakaronės, bet tiesiog jeigu reikės ir kažkam bus įdomi mano nuomonė, tai taip, aš galėsiu išsakyti savo poziciją“, – sakė ji.

„O kad bandom susikalbėti ir bandom gerinti įstaigos mikroklimatą, tai taip, tai faktas, bet tai reikalauja iš abiejų pusių noro, kurio galbūt kažkaip pritrūko iš kai kurių asmenų“, – pabrėžė A. Zarambienė.

LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko teigimu, ši situacija yra „signalas apie sistemines bėdas, kuriomis vadovai naudojasi savo galia, o darbuotojai paliekami be apsaugos“.

„Tikimės, kad savivaldybė imsis realių veiksmų ir užtikrins pagarbią, saugią darbo aplinką“, – sakė LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas.

Profesinė sąjunga jau kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės merą Arvydą Vaitkų, prašydama užtikrinti, kad darbuotojai galėtų dirbti be spaudimo ir baimės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

