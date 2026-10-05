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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klaipėdoje ir Plungėje – aktyvi darbuotojų migracija: įvardijo, kas tai lemia

2026-10-05 09:35 / šaltinis: ELTA
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2026-10-05 09:35
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Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija – dažniausiai žmonės keičia darbovietes apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba (BNS nuotr.)

Klaipėdoje ir Plungės rajone fiksuojama aktyvesnė darbuotojų migracija – dažniausiai žmonės keičia darbovietes apdirbamosios gamybos ir statybos, taip pat prekybos, administracinės bei aptarnavimo veiklos sektoriuose, skelbia Užimtumo tarnyba.

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Nors judėjimas tarp įmonių pastaraisiais metais išaugo, dauguma pakeitusių darbą lieka tame pačiame sektoriuje. Užimtumo tarnybos duomenimis, Klaipėdoje iš 4,8 tūkst. įsidarbinusių klientų apie 2,8 tūkst. (59 proc.) sugrįžo dirbti į tą patį sektorių. Plungės rajone ši dalis buvo dar didesnė – 62 proc. – iš 786 įsidarbinusių 486 darbą rado analogiškos veiklos įmonėse.

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„Nors dalis darbuotojų aktyviai keičia darbdavius, dauguma jų lieka tame pačiame ekonominės veiklos sektoriuje. Tai rodo, kad darbo rinkoje ypač vertinamos sukauptos profesinės kompetencijos ir darbo patirtis. Darbdaviai darbuotojų ieško ne tik per mūsų tarnybą, bet ir konkuruodami dėl jau dirbančių specialistų, tad darbuotojų migracija atspindi aktyvią konkurenciją dėl panašios kvalifikacijos darbo jėgos“, – pranešime cituojamas Klaipėdos klientų aptarnavimo direktorė Jurgita Petraitienė.

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Dažniausiai darbus keičia pagalbiniai apdirbimo pramonės darbininkai, pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojai, krovikai, valytojai, pagalbiniai statybos darbininkai, virėjai, maisto gamybos darbuotojai ir padavėjai. 

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Plungės rajone didžiausia darbuotojų kaita vyksta apdirbamosios gamybos sektoriuje – šiemet per aštuonis mėnesius iš darbo išėjo 186 asmenys, o įsidarbino 190. 

J. Petraitienės teigimu, darbuotojų migraciją tarp įmonių dažniausiai lemia darbo užmokestis, geresnės darbo sąlygos, karjeros perspektyvos ir darbo aplinkos kokybė. 

Šiuo metu Klaipėdos apskrityje daugiausiai laisvų darbo vietų siūloma pagalbiniams apdirbimo pramonės darbininkams, sunkiasvorių sunkvežimių vairuotojams, metalo šlifuotojams, pagalbiniams įvairių darbų darbininkams, aplinkos tvarkytojams, vamzdynų montuotojams, pakuotojams, valytojams, krautuvų vairuotojams. 

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