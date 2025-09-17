Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje, apleistame pastate, įvyko sprogimas, nukentėjo žmogus

2025-09-17 19:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 19:12

Klaipėdoje trečiadienio vakarą apleistame pastate įvyko sprogimas ir kilo gaisras, kurio metu nukentėjo žmogus.

Ugniagesiai (nuotr. Elta)

Klaipėdoje trečiadienio vakarą apleistame pastate įvyko sprogimas ir kilo gaisras, kurio metu nukentėjo žmogus.

0

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 18 val. 48 min. gautas pranešimas apie tai, jog Taikos prospekte, kilo gaisras, kurio metu nukentėjo žmogus.

Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, informacija perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.

Kaip Eltą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad apleistame pastate įvyko sprogimas ir kilo gaisras.

Anot PAGD, gaisro metu nukentėjęs žmogus perduotas medikams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

