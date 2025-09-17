Klaipėdoje, apleistame pastate, įvyko sprogimas, nukentėjo žmogus

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 18 val. 48 min. gautas pranešimas apie tai, jog Taikos prospekte, kilo gaisras, kurio metu nukentėjo žmogus.
Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai, informacija perduota Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stočiai, Klaipėdos apskrities vyriausiam policijos komisariatui.
Kaip Eltą informavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Pajėgų valdymo valdybos Situacijų koordinavimo skyrius, ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, paaiškėjo, kad apleistame pastate įvyko sprogimas ir kilo gaisras.
Anot PAGD, gaisro metu nukentėjęs žmogus perduotas medikams.
