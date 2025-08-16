Klaipėda ruošiasi griauti statinius būsimos ledo arenos teritorijoje

„Kiek kainuos griovimo darbai, bus aišku pasibaigus konkursui. Griovimo darbai bus atliekami teritorijoje, kur planuojamos ledo arenos statybos“, – BNS Plius sakė savivaldybės Statybos skyriaus laikinoji vedėja Inesa Gustaitienė.
3,2 ha ploto teritorijoje ketinama nugriauti septynis 2,5 tūkst. kv. metrų bendro ploto kameros, filtrų ir aeracijų pastatus, du sandėlius, siurblinę bei slėptuvę, taip pat pašalinti požeminį vandens rezervuarą, paruošti sklypą naujoms statyboms.
Griovimo darbai turėtų trukti iki 10 mėnesių.
Pasak I. Gustaitienės, kada galėtų prasidėti ledo arenos statyba, pasakyti dar anksti.
„Šiuo metu tęsiami projektavimo darbai. Detali informacija apie statybos darbų kainą bei terminus bus aiški pabaigus projektavimą bei įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras rangovui parinkti“, – BNS Plius sakė savivaldybės atstovė.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pernai BNS sakė, kad arenos statybos galėtų kainuoti apie 20 mln. eurų.
Tuomet jis teigė, kad arena taps ledo ritulio, dailiojo čiuožimo, kitų vietinių žiemos sporto klubų pagrindine baze. Ji bus pritaikyta 100-tui sportininkų, 850 žiūrovų, joje galės dirbti apie 20 darbuotojų.
Kaip teigiama arenos projektiniuose pasiūlymuose, dviejų aukštų 10 tūkst. kv. metrų ploto pastate bus įrengta pirmoji Lietuvoje akmenslydžio salė, taip pat ledo rituliui ir treniruotėms pritaikyta aikštė, rūbinės, žiūrovų erdvė, biurai ir maitinimo blokas.
BNS rašė, kad anksčiau vietoj ledo arenos buvo planuota statyti sporto kompleksą, tačiau 2023 metų liepą Klaipėdos taryba nepritarė, kad sutartis brangtų 18 proc. iki 73 mln. eurų, ir atsisakė šio projekto. Kai kurie tarybos nariai tuomet sakė, kad Klaipėda galėtų sekti Kauno pavyzdžiu ir statyti pigesnę ledo areną.
Šalia Klaipėdos futbolo mokyklos esantis valstybinis 3,2 ha ploto sklypas, kuriame iškils ledo arena, priklauso Nacionalinei žemės tarnybai ir yra nenaudojamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!