Kęstutis Budrys: laukiame NATO atsako į hibridines grėsmes iš Baltarusijos

„Atnaujinau informaciją, kokia yra šiuo metu su atakomis iš Baltarusijos ir kalbėjau apie tai, kad artimiausiu metu laukiame atsako į hibridines grėsmes paramos grupės (…) ir konkrečios ekspertizės, kuri yra visų pirma susijusi su oro erdvės paveikslo tinkamu atpažinimu, su vertinimu, su tam tikromis priemonėmis, kurios mums leistų geriau matyti, kas vyksta danguje“, – trečiadienį teigė K. Budrys.
„Tikimės, kad ekspertai įsivertins tai, parengs raportą ir mes turėsime ne tik pagrindą toliau dirbti dėl konkrečių priemonių, bet taip pat ir NATO pasidarys pamokas, ką reiškia turėti kaimynystėje Baltarusiją“, – pridūrė jis.
Ministras pabrėžė, kad Europos sąjungos (ES) lygiu toliau kalbamasi dėl sankcijų Minsko režimui.
„Šiomis savaitėmis tas juodasis darbas ir vyksta – pasiruošti sankcijų režimo pakeitimą įdedant papildomą argumentą, dėl hibridinių veiksmų prieš ES Baltarusijai, čia yra numeris vienas, ko Lietuva nori“, – sakė užsienio reikalų ministras.
„Taip pat kalbamasi dėl individualių ir sektorinių sankcijų. Tą darome tiek per Europos išorinių veiksmų tarnybą, tiek per Komisiją, kalbamės su įvairiais komisarais (…). Mes turime išnaudoti šį laiką, šitas artimiausias savaites supakuojant stiprią žinią ir siunčiant atgal Baltarusijai, kad tai nėra būdas nusiimti sankcijas, tai yra būdas, tai ką jie daro – gauti daugiau sankcijų. Tai arba jie nustoja tai daryti, arba mes tai jau tikrai nenustosime sutelkti visą spaudimą į Baltarusijos pusę“, – tęsė jis.
ELTA primena, kad pastarąją savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio vėlų penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.
Sekmadienio vakarą oro uosto veikla vėl buvo sustabdyta. Vilniaus oro uostas darbą atnaujino pirmadienį paryčiais. Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius teigė, kad Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
