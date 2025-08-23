Keliuose daugėja avarijų ir žūčių – lietuvių negąsdina net baudos: pravažiuoja greičio matuoklį ir varo toliau

Policija teigia, kad eismo įvykių ir žūčių keliuose skaičių padeda sumažinti greičio matuokliai, bet laikinai susisiekimo ministro pareigas einantis Eugenijus Sabutis įveda naują tvarką – greičio matuoklius žada perkelti, trumpins ar dalins kelių ruožus, kuriuose jie yra, o pačių greičio matuoklių skaičiaus nedidins. Pasak ministro, eismo sauga ir baudos yra nesusiję dalykai.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Pusė automobilio – viskas, kas liko iš „Infiniti“ po Ukmergės gatvėje, Vilniuje, įvykusios avarijos liepos pabaigoje. Automobilis sumaitotas – be kapoto ir be variklio. Vairuotojas girtas ir greičiausiai gerokai viršijo greitį.
Panašių eismo įvykių skaičius šį pusmetį palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai padaugėjo net 120. Šiemet keliuose žuvo ir daugiau žmonių. Per šį pusmetį 72, pernai – 62 asmenys. Šiemet sužeista beveik 2000 asmenų, kai pernai 230 mažiau. Pasak ekspertų, pagrindinės priežastys, lėmusios augantį nelaimės keliuose skaičių – kelių eismo taisyklių nesilaikymas.
Žinoma, dalis eismo įvykių ar žūčių įvyko dėl girtų ar nuo narkotinių medžiagų apsvaigusių asmenų kaltės. Didžioji dalis eismo įvykių – apie 70 procentų įvyksta miestuose. Net pusė žūčių – užmiestyje. Pasak specialistų, prie nelaimės keliuose prisideda ir tai, kad baudų dydis, pavyzdžiui, už greičio viršijimą yra neproporcingas dabartinėms gyventojų pajamoms. Tarkime, greitį viršijus 30 kilometrų, susimokėsite nuo 120 iki 170 eurų, kai vidutiniškai, pavyzdžiui, vilniečiai uždirba 1500 eurų į rankas.
„Visuomenė darosi atspari nuobaudoms už kelių eismo taisyklių pažeidimus, todėl jie yra linkę dažniau prasižengti keliuose ir dėl to atsiranda eismo įvykiai keliuose“, – sakė Transporto kompetencijų agentūros atstovas Evaldas Morkūnas.
Situaciją gerina greičio matuokliai
Policija antrina, kad nelaimes keliuose daugiausia nulemia vairuotojų daromi pažeidimai, tačiau saugumą keliuose padėtų užtikrinti ir tinkama kelių infrastruktūra, svarbi prevencija bei būsimų vairuotojų ugdymas.
Pasak pareigūnų, šio pusmečio pažeidimų skaičius išties įspūdingas. Virš 24 tūkstančių atvejų, kai vairuotojai neleistinai naudojosi telefonu – 2000 daugiau nei pernai. Beveik 6000 vairuotojų nepraleido pėsčiųjų perėjose, 4000 girtų vairuotojų, įskaitant ir tuos, kurie pripūtė daugiau nei 1,5 promilės. Net 3000 vairuotojų buvo nubausti už chuliganišką vairavimą, kuris taip pat tampa viena pagrindinių, tragiškai besibaigiančių nelaimių priežasčių. Netrūksta ir kelių erelių, gaidelių ir kitokių pažeidėjų recidyvistų.
Prie geresnės situacijos keliuose, anot policijos, prisideda ir greičio matuokliai. Šiuo metu šalyje veikia 70 momentinių ir 150 vidutinių greičio matuoklių.
„2023 metais buvo užfiksuota daugiau negu 600 tūkstančių greičio pažeidimo atvejų. O jau 2024-aisiais daugiau negu 300 tūkstančių. Beveik per pusę sumažėjo tokių pažeidimų“, – teigė policijos atstovas Vytautas Grašys.
Matuoklių nedaugės
Tačiau dabar jau laikinasis susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis didinti greičio matuoklių skaičių reikalo nemato. Ministras nusprendė šią tvarką pakeisti – kelių ruožus, kur greičio matuokliai jau veikia, trumpinti ar juos padalinti, dalį matuoklių perkelti į esą pavojingesnius ruožus. O prie greičių matuoklių kai kur jau atsirado ir naujovė – ženklas, nurodantis kokiu maksimaliu greičiu vairuotojai gali važiuoti.
„Kokį maksimalų greitį reikia pasirinkti tam, kad nebūti nubaustam. Tai yra turbūt pats pats pagrindinis dalykas, o papildomas pagrindinis dalykas, apie ką labai daug ir anksčiau kalbėjome, kad naujų greičio matuoklių, naujų ruožų, naujai visiškai papildomai tikrai neplanuojame“, – sakė E. Sabutis.
Anot ministro, eismo sauga ir bauda neturėtų būti siejami. Kai kuriems vilniečiams toks ministro požiūris patinka:
„Žmonės žino, kur tos kameros tos stovi, ten sumažina greitį, pravažiuoja ir toliau varo. Gal biškį padeda, bet ne super daug.“
„Kai kuriose atkarpose jų yra be galo daug. Kur yra saugu, mes galėtume didesniu greičiu važiuoti. Mes pravažiavom visą Lenkiją, tai matėm vieną, du radarus.“
Būsimi greičio matuoklių pertvarkymo darbai bus atliekami 2026-aisiais, žada „Via Lietuva“. Tiesa, kokie kelio ruožai šalyje yra pavojingiausi ir kaip greičio matuokliai daro įtaką eismo saugumui keliuose, įmonė vis dar skaičiuoja.
„Šiuo metu atliekame analizę, vertiname paskutinių 5 metų statistiką, kiek tų įvykių yra pasikeitimas jau įrengus greičio matavimo sistemas“, – sakė „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Vidutinio greičio matuokliai veiks kelių ruožuose, kuriuose per pastaruosius ketverius metus įvyko bent keturi įskaitiniai eismo įvykiai, iš jų mažiausiai du – dėl greičio viršijimo ar saugaus greičio nepasirinkimo. „Via Lietuva“ taip pat svarsto gyventojams atverti duomenis apie kiekvieną greičio matuoklį, kad jie galėtų matyti besikeičiančią eismo įvykių statistiką.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia: