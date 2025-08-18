Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno policininkai pas vyrą namuose rado beveik vieną kilogramą kvaišalų

2025-08-18 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 15:04

Kauno policijos pareigūnai šeštadienį pas vyrą namuose rado beveik vieną kilogramą kvaišalų.

(nuotr. Policijos)

Kauno policijos pareigūnai šeštadienį pas vyrą namuose rado beveik vieną kilogramą kvaišalų.

0

Kaip teigiama Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime, apie 0 val. 10 min., Kaune, Europos prospekte, policijos pareigūnai rado galimai nuo psichiką veikiančių medžiagų apsvaigusį ir sunkiai aplinkoje besiorientuojantį vyrą (gim. 2001 m.). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo namuose rasti ir galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų likučiai. Atliktos kratos metu rasta ir įvairių pakuočių – apie vieną kg galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų, graminės svarstyklės, pakavimo priemonės – tušti užspaudžiami maišeliai, smulkinimo malūnėliai bei apie 900 eurų. Sulaikytas vyras yra Tauragės rajono gyventojas, tačiau paskutiniu metu gyveno Kaune.

Teisėsauga dėl šio įvykio atlieka ikiteisminį tyrimą dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis labai dideliu kiekiu/ Už tai gresia laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.

