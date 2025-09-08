Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kauno apskrities policijos pareigūnei išduotas smurto artimoje aplinkoje orderis

2025-09-08 08:31 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 08:31

Į įvykio vietą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvykę Jonavos policininkai savo kolegei, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnei, išdavė apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

Į įvykio vietą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje atvykę Jonavos policininkai savo kolegei, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnei, išdavė apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, įvykis užregistruotas sekmadienį, apie 4 val. Jonavos rajone, Užusalių kaime.

Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnams atvykus dėl pranešimo apie galimą smurto artimoje aplinkoje atvejį, moteriai, gimusiai 1986 m. ir dirbančiai Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate pareigūne, išduotas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis.

Taip pat pradėta administracinė teisena dėl pareigūnų nurodymų nevykdymo.

Pareigūnei už kolegų nurodymų nevykdymą gresia bauda nuo 90 iki 140 eurų.

ELTA primena, kad apsaugos nuo smurto orderis pradėjo veikti nuo 2023 metų liepos.

Smurto orderis yra prevencinė priemonė, nukreipta į greitą smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančių asmenų apsaugą. Smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantis asmuo policijos pareigūno sprendimu, 15 parų įpareigojamas laikinai išsikelti iš smurtą patyrusių asmenų aplinkos.

Orderis išduodamas pilnamečiam asmeniui, kai nusikaltimo fakto nenustatoma, bet pagal policijos algoritmus tikėtina, kad šeimoje artimiausiu metu gal kilti smurto grėsmė. Orderis gali būti skundžiamas teismui.

Už Smurto orderio nustatytų įpareigojimų nesilaikymą numatyta administracinė atsakomybė ir baudos siekiančios 80–320 eurų. Bauda už pakartotinį administracinį nusižengimą gali siekti 780 eurų.

