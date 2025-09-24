Kaune ant tilto išsiliejo degalai: skubiai įspėjami vairuotojai – uždaroma viena eismo juosta

Kaip Eltai sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Odeta Vaitkevičienė, 10 val. 30 min. gautas pranešimas, kad ant Č. Radzinausko tilto įvyko incidentas, kurio metu lūžo tilto detalė ir, pirminiais duomenimis, kliudė vilkiko kuro baką.
„Dėl to ant kelio išsiliejo degalai“, – teigė policijos atstovė.
Įvairių tarnybų pareigūnai surinko išsiliejusį kurą, policijos pareigūnai reguliavo eismą.
Visgi, pasak O. Vaitkevičienės, nutarta darbams uždaryti vieną eismo juostą ant tilto iki rusėjo 26 d. Pravažiuoti bus galima tik viena eismo juosta.
Anot policijos atstovės, tikėtina, kad eismas šioje kelio atkarpoje bus kurį laiką sudėtingesnis.
