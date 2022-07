Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai:

11:33 | Vinicoje nugriaudėjo sprogimai

Ketvirtadienį ryte Vinicoje nugriaudėjo sprogimai, praneša UNIAN. Anot vietos liudininkų, buvo girdėti apie keturi sprogimai. Informaciją apie sprogimus patvirtino ir vietos valdžia, pranešama, kad smogta civiliniam objektui.

11:26 | Ukrainoje žuvo rusų šaulių divizijos vadas

Ukrainoje buvo likviduotas 20-osios gvardijos motorizuotosios šaulių divizijos Volgograde vadas Aleksejus Gorobecas, praneša NEXTA.

Skelbiama, kad kare prieš Ukrainą jis dalyvavo nuo vasario.

Informaciją apie pulkininko žūtį pirmiausia paskelbė „Mūšio brolijos“ Staliningrado skyrius.

„Vėl koviniai nuostoliai Volgogrado srityje. Per specialiąją karinę operaciją žuvo Vologrado 20-osios gvardijos motorizuotųjų šaulių divizijos vadas pulkininkas Aleksejus Gorobecas. Amžinas prisiminimas. Visa Rusija gedi“, – rašoma pranešime.

„Specialiąja operacija“ Rusija vadina savo karą Ukrainoje.

10:58 | Ukraina skelbia, kiek karių ir technikos neteko Rusija

Ukrainos pajėgos per vieną dieną sunaikino apie 300 rusų karių, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Pastarosios paros nuostoliai didžiausi Kramatorsko kryptimi.

Nuo karo pradžios Rusija jau neteko 37 870 karių, generalinio štabo pranešimą cituoja UNIAN.

Rusai taip pat neteko šios technikos: bakai – 1667 (+18 per vieną dieną), šarvuotos kovos mašinos ‒ 3852 (+20 per vieną dieną), artilerijos sistemos – 840 (+1 per vieną dieną), oro gynybos priemonės – 109, lėktuvai – 219 (+2 per vieną dieną), sraigtasparniai – 188, bepiločiai – 681 (+3 per vieną dieną), sparnuotosios raketos – 155, laivai – 15, automobilių įranga ir autocisternos – 2704 (+16 per vieną dieną), kita įranga.

„Didžiausius nuostolius priešas patyrė Kramatorsko kryptimi. Duomenys atnaujinami. Nugalėkime okupantus! Kartu mes laimėsime! Mūsų stiprybė tiesoje!“ – pridūrė generalinis štabas.

10:32 | „General SVR“: Putinas dar šį penktadienį gali pradėti SSRS atkūrimą

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas dar šį penktadienį galimai ketina pradėti SSRS atkūrimą, sako šaltinių Kremliuje tariamai turintis „Telegram“ kanalas „General SVR“.

Vakarų lyderiai yra svarstę, kad padėdamas karą Ukrainoje, V. Putinas galimai siekia įgyvendinti savo fantazijas atkurti SSRS.

Anot minėto kanalo, šio plano įgyvendinimą V. Putinas gali pradėti šį penktadienį.

Plačiau apie tai skaitykite tv3.lt straipsnyje.

10:15 | Rusijos pajėgos praranda pagreitį

Rusų okupantai nedideliais būriais veržiasi į Donbasą, tačiau per pastarąsias tris dienas jie nesugebėjo žymiai pasistūmėti į priekį nė vienoje fronto dalyje. Dėl šios priežasties jie rizikuoja prarasti pagreitį, įgytą užėmus Lysyčanską, sako britų žvalgyba.

„Donbase Rusijos pajėgos toliau vykdo artilerijos smūgius plačiame fronte, po to kai kuriose vietovėse atliekamos nedidelių dalinių, susidedančių iš kuopų ir būrių, bandomosios atakos. Tačiau per pastarąsias 72 valandas jie nepasiekė reikšmingų teritorinių tikslų laimėti ir rizikuoja prarasti pagreitį, įgytą užėmus Lysyčanską“, – UNIAN cituoja JK gynybos ministerijos ataskaitą.

Joje taip pat teigiama, kad rusams padidinti puolimo tempo neleidžia sovietinė technika, turimi ginklai ir naudojama taktika.

Britų žvalgyba analizėje taip pat atkreipė dėmesį į keturšales Ukrainos, Rusijos, JT ir Turkijos derybas. Derybos buvo susijusios su grūdų eksportu ir karo belaisvių mainais. Nepaisant sėkmingų derybų, diplomatinė karo pabaiga dabar tebėra labai mažai tikėtina, teigia britai.

09:14 | Į Mykolajivą rusai paleido 10 raketų

Auštant Mykolajive nugriaudėjo galingi sprogimai. Aiškėja, kad rusai į miestą paleido daugiau nei 10 raketų, rašo UNIAN. Anot pietų Ukrainos gynybos pajėgų jungtinio koordinacinio spaudos centro vadovės Natalijos Humeniuk, rusai paleido modifikuotus priešlėktuvinės raketų sistemos S-300 sprogmenis.

„Auštant Mykolajivas buvo apšaudytas, daugiau nei 10 raketų smūgių su modifikuotais priešlėktuvinės raketų sistemos S-300 sviediniais, kurie turi didelį sprogstamą poveikį. Vėl pataikė į miesto centre esantį Mykolajivo viešbutį, dvi mokymo įstaigas, troleibusų depą – civiliniai objektai, kuriuose gali būti nukentėjusių žmonių“, – rašoma pranešime.

Anot jos, taip pat buvo puolama ir Mykolajivo sritis.

„Bastanka buvo apšaudyta naktį. Yra sužeistų. Sprogmenys pataikė į civilinius objektus – ligoninę, mokyklą ir švietimo įstaigas. Nėra ryšio su karine infrastruktūra, jie pataikė į taikius objektus“, – sakė ji.

08:56 | Arestovyčius: rusus apėmė panika, HIMARS keičia žaidimo taisykles

Vakarų partnerių Ukrainai suteiktos HIMARS raketų sistemos jau sukėlė daug problemų okupantams. Jų artilerijos sandėliai dega vienas po kito, o tai verčia rusus panikuoti, sako Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius.

Anot jo, atrodo, kad Vakarų partneriai Ukrainai suteikė tik kelias raketų sistemas, tačiau jos mūšio lauke jau daro didžiulę įtaką. Ukrainos kariams pavyksta taip tiksliai pataikyti, kad rusai jau pradeda panikuoti ir nežino, kaip elgtis toliau.

Kaip sako O. Arestovyčius, HIMARS iš esmės keičia žaidimo taisykles mūšio lauke. Pasak jo, vien per vieną dieną Ukrainos pajėgos smogė amunicijos sandėliams vadinamosiose Donecko ir Luhansko liaudies respublikose, pačiame Donecke, Nova Kachovkoje, Chersono srityje ir kitose vietose.

„Iš viso per savaitę AFU (Ukrainos ginkluotosios pajėgos – aut. past.) smogė daugiau nei 50 kartų, ir visi jie buvo sėkmingi, nė karto nepraleista. Jų (okupantų – aut. past.) pokalbiuose, kuriuos girdime iš pasiklausymo, taip pat iš žvalgybos informacijos, okupantų būsena artima panikai. Didžiuliai nuostoliai, ir jie nežino, ką daryti“, – „Feygin live“ teigė O. Arestovyčius.

Jis taip pat pridūrė, kad Ukrainai gavus minėtų raketų sistemų, rusų nuostoliai tiesiog milžiniškai išaugo.

HIMARS yra didelio mobilumo artilerijos raketų sistema. JAV dar praėjusią savaitę pranešė, kad Ukrainai siųs dar keturias HIMARS sistemas.

08:25 | Rusija smogė Kramatorskui

Rusijos kariuomenė raketomis smogė Kramatorsko pramoninei zonai, praneša UNIAN. Miesto meras Oleksandras Hončarenko ragina gyventojus nepalikti slėptuvių.

08:21 | Rusija skelbia įžengusi į Siversko miestą

Rusija skelbia, kad jos pajėgos įžengė į Siversko miestą Donecko srityje, praneša rusų naujienų agentūra „Tass“. Tai, anot agentūros, pranešė vadinamosios Luhansko liaudies respublikos pareigūnas Vitalijus Kiseliovas.

Vis dėlto Ukrainos ginkluotosios pajėgos vakar vakare atnaujintoje operatyvinėje informacijoje nurodė, kad Rusija nevykdė jokių naujų puolimų fronto linijoje, į kurią įeina ir Siverskas, tačiau pranešta, kad miestas buvo apšaudytas artilerija.

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija prognozuoja, kad Rusijos pajėgos artimiausią savaitę galimai sutelks savo pajėgas Siversko, Dolino Slovjansko ir Kramatorsko užėmimui.

08:04 | Ukrainiečiai skelbia smogę rusų valdymo taškams ir nusileidimo aikštelei pietuose

Ukrainos pajėgos smogė dviem rusų kariuomenės valdymo taškams ir nusileidimo aikštelei šalies pietuose esančioje Nova Kachovkoje, rašo UNIAN. Apie tai pranešė pietų operatyvinė vadovybė.

„Ryte ir po pietų pora Ka-52 tris kartus smogė mūsų pozicijoms Chersono srityje. Aukų nėra. Be to, pora naikintuvų Su-27 bandė bombarduoti Gyvačių salą. Bombos nukrito į jūrą šalia salos“, – teigiama pranešime.

„Priešui žvalgant mūsų pozicijas Chersono srityje, mūsų priešlėktuvinių raketų padalinys Bilozersko teritorijoje sėkmingai numušė Eleron-3 tipo bepilotį orlaivį, o dronas kamikadzė buvo „pagautas dar rankose“, kol nepadarė žalos ir sunaikintas Veliko Aleksandrivsko teritorijoje“, – rašoma pranešime.

Operacijų metu Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 13 okupantų, šešis šarvuočių ir transporto priemonių vienetus.

Taip pat nukentėjo du rusų kariuomenės valdymo punktai ir nusileidimo aikštelė Nova Kakhovkoje. Galutiniai rusų nuostoliai čia turėtų būti patikslinti vėliau.

Ukrainiečiai dar vėlų liepos 11-osios vakarą paskelbė galingai smogę rusų sandėliui Nova Kakhovkoje. Rusijos teigimu, žuvo septyni žmonės, dar 70 buvo sužeisti.

07:44 | Ekspertai: Kremlius įsakė sudaryti „savanorių batalionus“

Kremlius įsakė Rusijos regionams suformuoti „savanorių batalionus“, kurie dalyvautų kare prieš Ukrainą, mano JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Tikėtina, kad Kremlius pasirinko eiti tokiu keliu, o ne skelti dalinę ar visišką mobilizaciją Rusijoje, rašo UNIAN.

Dar anksčiau pranešta, kad Rusijoje karių ieškoma už neįtikėtinai mažus atlyginimus.

Rusų kanalas „RosZMI“ taip pat patvirtino vadinamųjų savanorių batalionų kūrimą ir dislokavimą kai kuriose srityse.

ISW analitikai pažymi, kad batalionai gali būti formuojami iš 34 tūkst. naujai atvykusių karių, jei kiekviename Rusijos Federacijos regione bus sukurtas bent vienas karinis vienetas, kuriame bus 400 žmonių.

„Gali būti, kad kai kurie federacijos subjektai gali delsti arba nedalyvauti formuojant batalionus, o Volgogrado pareigūnai apie naujų dalinių formavimą tyli. Naujai suformuoti batalionai šiuo metu yra poligone ir greičiausiai iki rugpjūčio pabaigos baigs mėnesio treniruotes, tačiau per tokį trumpą laikotarpį jie nebus pasiruošę kovai“, – rašoma pranešime.

07:11 | Apšaudytas Mykolajivas

Ketvirtadienio rytą Mykolajive nugriaudėjo galingi sprogimai, o visą naktį mieste aidėjo pavojaus sirenos, praneša UNIAN. Apie tai informavo Mykolajivo meras Oleksandras Senkevičius.

„Mykolajive siaučia galingi sprogimai! Oro pavojaus signalas tęsiasi. Prašau visų likti slėptuvėse. Nekelkite nuotraukų ir vaizdo įrašų iš įvykio vietų socialiniuose tinkluose“, – rašoma pranešime.

Netrukus jis pranešė, kad Rusijos pajėgos vėl smogė nemažai civilinių objektų mieste.

„Gelbėtojai ir greitosios pagalbos komandos jau dirba ant žemės. Prašau neskelbti apšaudymo nuotraukų ir vaizdo įrašų, kol pasirodys oficiali informacija. Apie apšaudymo pasekmes informuosiu vėliau“, – apibendrino jis.

Mykolajivą rusai apšaudė ir liepos 12 d. Tądien buvo sužeista apie 12 žmonių.

Svarbiausios trečiadienio naujienos:

► Europos Komisija trečiadienį naujomis gairėmis leido Rusijai geležinkeliais gabenti sankcionuotas prekes į ir iš Kaliningrado srities per Europos Sąjungos (ES) teritoriją, tačiau tik šio eksklavo poreikiams. Rusija šį žingsnį pavadino „sveiko proto apraiška“.

► Rusija ir Ukraina kitą savaitę Turkijoje surengs naujas derybas dėl grūdų eksporto blokavimo sprendimo, trečiadienį pranešė Turkijos gynybos ministras.

► Rusija jėga išvežė iš Ukrainos beveik 2 milijonus žmonių, įskaitant kelis šimtus tūkstančių vaikų, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dešimtys tūkstančių ukrainiečių yra laikomi filtravimo stovyklose laikinai Rusijos okupuotose teritorijose, sakė Zelenskis vaizdo kreipimesi į Azijos lyderių konferenciją Seule.

► Jeigu Ukraina neatkovos Chersono ir neapgins Donbaso, 2023-ųjų pavasarį Rusija gali vėl pradėti dvi naujas puolimo operacijas, pareiškė Ukrainos politikas, buvęs Ukrainos prezidentūros patarėjas Viktoras Andrusivas.

► Chasiv Jare Rusijos subombarduoto daugiabučio aukų skaičius išaugo iki 48.

► Ketvirtadienį Europos Sąjungos ambasadoriai pradės diskusijas dėl naujų sankcijų Rusijai įvedimo, praneša Laisvosios Europos radijas. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas taip pat paskelbė, kad ES pradės konsultacijas dėl naujų sankcijų.