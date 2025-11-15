Kaimynai papasakojo apie didžiulį gaisrą Vilniuje: per durų plyšį girdėjosi pagalbos šauksmas

Apie pusę septynių vakaro Gerosios Vilties gatvėje daugiabutyje kilo gaisras. Užsidegė butas pirmame aukšte. Žmonės sako, kad šis butas buvo virtęs landyne, į butą nuolat ateidavo asocialūs asmenys, bute buvo nuolat girtaujama. Anot kaimynų, pro langus ėmė veržtis liepsnos.
„Per langą pamatėme, kad atvažiuoja gaisrinės, kad atvira liepsna dega butas – greitai privažiavo, dešimt minučių ir užgesino“, – sako kaimynai.
Prabilo kaimynai
Vienas filmuotis nepanoręs vyras pasakojo, kad dar prieš atvažiuojant ugniagesiams pabandė patekti į vidų, nes žinojo, kad bute gali būti senyva moteris. Patekti vidun nepavyko – viduje koridoriuje gulėjo duris užrėmusi nevaikštanti moteris, dėl to niekaip nepavyko atidaryti durų. Pro durų plyšį girdėjosi moters pagalbos šauksmas.
Atvažiavę gelbėtojai iš degančio buto išnešė nevaikštančią moterį, smarkiai apdegusi nukentėjusioji išvežta į ligoninę.
„Su sirenomis išvežė, čia moteriškė gyveno ir senukas, senukas yra likęs, o ją išvežė į ligoninę. – Lyg tai smarkiai apdegė? – Tikriausiai, kad smarkiai, nes buvo ugnis – atvira liepsna degė“, – sako kaimynai.
Gelbėtojai evakavo apie 20 laiptinės gyventojų. Daugiau žmonių per gaisrą nenukentėjo, tik apgadintas kitų gyventojų turtas. Aukščiau esantys butai smarkiai aprūko. O štai butas pirmame aukšte stipriai išdegė.
„Kiek žinau, jie gerdavo, galėjo ir nuorūka būti, ir belekas. Geriantys buvo“, – sako kaimynai.
Greitai liepsnas numalšinę ugniagesiai dar ilgai dirbo gaisro vietoje. Štai ugniagesiai iš buto meta sudegusius baldus. Galingu ventiliatoriumi teko vėdinti laiptinę.
