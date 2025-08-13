Ką užsieniečiai galvoja apie Lietuvą? Vienas bruožas nustebina visus

E. Samkaus teigimu, neretai užsieniečiams Lietuva nebūna pirmasis pasirinkimas, renkantis savo kelionių kryptis, o dažniausiai į mūsų šalį atvyksta tie turistai, kurie jau yra apkeliavę nemažai valstybių.
Be to, atvykstamojo turizmo verslo asociacijos vadovas pažymi, kad tai, iš kur atvyksta keliautojai, turi įtakos ir tam, kiek laiko jie praleidžia Lietuvoje.
„Atvykstantys iš Europos valstybių dažniausiai čia apsistoja trumpam, nebūna čia 10-12 dienų. O keliautojai iš tolimesnių šalių atvyksta jau ilgesniam periodui – 10-12 dienų, kartais kombinuoja (kelionę) su Skandinavijos šalimis arba tik su Suomija dėl palankesnių skrydžių“, – pasakoja E. Samkus.
„Atvyksta individualiai žmonės, pagal savo tematines (keliones) ir gali užtrukti pačioje Lietuvoje iki 10 dienų. Jie gali krapštytis kiekviename kaimelyje ieškodami savo šaknų ir panašiai. Iš Azijos atvyksta irgi, bet jie mus (Baltijos valstybes) mato kaip vieną kelionės kryptį, lygiai taip pat amerikiečiai, kanadiečiai ir panašiai“, – prideda pašnekovas.
Turistai apie Lietuvą išskiria vieną dalyką
E. Samkus priduria, atvykę turistai turi ir skirtingų interesų. Štai vieni nori paprasčiausiai susipažinti su mūsų šalimi, aplankyti didmiesčius, pajūrį, kultūrines vietas, o kiti atkeliauja sukurti verslo ryšių.
„Mano konkrečiai įmonė dirba maisto grandinėje, tai reiškia, kad žmonės iš panašių profesijų atvyksta semtis gerosios praktikos, užmegzti verslo ryšius.
Atvyksta žmonės tiesiog susipažinti su mūsų kultūra, tai labai skirtingos tos interesų grupės“, – dalinasi E. Samkus, pažymėdamas, kad atvykstamojo turizmo verslo asociacijos nariai dirba su pažintinėmis ir verslo kelionėmis.
O kalbėdamas apie tai, kokį įspūdį Lietuva palieka turistams, pašnekovas išskyrė vieną lietuvių bruožą.
„Tai vienareikšmiškai yra švara. Jau daug metų išgirstu, kad čia yra švaru, ramu, žmonės mandagūs, visur tvarkinga ir daugelis gali susišnekėti anglų kalba, ypač su jaunąja karta. Tai tas labai skatina (atvykti)“, – sako E. Samkus.
Keliautojus taip pat į mūsų šali atvilioja ir įvairūs čia vykstantys renginiai bei festivaliai.
„Aišku skatina tokie dalykai, kaip „Pink soup festival“ (šaltibarščių festivalis), „Song Dance Festival“, kur Baltijos šalyse vyksta arba „Midsummer Vilnius“ festival, tai tokie dalykai juos žavi ir jais domisi“, – teigia atvykstamojo turizmo verslo asociacijos vadovas.
O kai kurie čia renkasi atvykti ir dėl mūsų vėsesnio klimato.
„Iš individualių keliautojų pastebiu, kad jie renkasi (atvykti) dėl mūsų klimato, nes jis yra šaltesnis, šviežesnis. Tai žmonės iš, ypač Europos, kur turi labai stiprų temperatūros šuolį į viršų, renkasi atostogas čia“, – teigia jis.
Turistus atbaido grėsmingi kaimynai ir kainos
Tuo metu kalbėdamas apie tai, kas turistams Lietuvoje nepatinka, E. Samkus pastebi, kad didelę įtaką tam turi geopolitinė situacija ir Lietuvos kaimynystė su rytuose esančiomis valstybėmis.
„Mes esame prie rytų kaimynų, kur vyksta konfliktai ir žmonės kartais įsivertina, ir jeigu išeina tokia žinutė tarptautiniu mastu, kad kažkas arti šalies vyksta, tai žmonės tikrai nesirinks tokios kelionės, nes tiesiog yra krypčių, kur yra daug saugiau ir jie yra užtikrinti, kad yra saugiau“, – aiškina pašnekovas.
Tiesa, jis išskiria ir daugiau mūsų šalyje esančių minusų turistams. Pavyzdžiui, pasak jo, ne visi muziejai, ypač sezono metu, dirba lanksčiu grafiku, visomis savaitės dienomis.
Be to, kartais pritrūksta ir tam tikrų specialistų.
„Po pandemijos yra sumažėjęs kai kurių gidų kiekis iš tokių specifinių kalbų, kaip vokiečių, prancūzų. Aišku, jis (gidų kiekis) po truputį atsinaujina“, – sako E. Samkus.
Be to, kartais turistus, E. Samkaus teigimu, nuo atvykimo į Baltijos šalis atbaido ir regione kylančios kainos.
„Reikia suprasti, kad mes neturime Eifelio, kuris žmonėms yra „būtinas pamatyti“ per savo gyvenimą ir panašiai. Ir kai jie renkasi kryptį, sako „o žiūrėk, bet kainos jau kažkokios aukštesnės, o ką mes ten pamatysim“ ir panašiai. Ir tada darai tą juodą darbą, kad sužadinti keliautojams apetitą čia atvykti ir panašiai“, – sako E. Samkus.
Turistų skaičius sumažėjo
Valstybės duomenų agentūros duomenimis, praėjusiais metais į Lietuvą atvykstančių užsieniečių skaičius krito. Pernai buvo užfiksuota 2,38 mln. užsieniečių kelionių bei 9,46 mln. nakvynių.
Tuo metu 2023 m. buvo užfiksuota 9,8 mln. nakvynių ir 2,4 mln. kelionių. Pažymima, jog užsieniečių turizmo rodikliai tuomet siekė aukščiausią lygį popandeminiu laikotarpiu.
Tiesa, užsieniečių išlaidos, pasak Duomenų agentūros, augo nuo 953,1 mln. eurų 2023 m. iki 966,6 mln. eurų praėjusiais metais. Daugiausia užsieniečių pernai į Lietuvą atvyko iš Latvijos – 412,8 tūkst. (2023 m. – 418,3 tūkst.) bei Lenkijos – 351,1 tūkst. (2023 m. – 363,3 tūkst.).
Pastebima, jog didžiausias augimas buvo pastebėtas tarp iš Vokietijos atvykstančių turistų – pernai į Lietuvą buvo atvykę 242,8 tūkst. vokiečių, o metais anksčiau jų atvyko kiek daugiau nei 206 tūkst.
Užsieniečiai turistai dažniausiai renkasi atvykti į Lietuvos sostinę Vilnių. Šį miestą renkasi 38 proc. keliautojų. Kauną rinkosi penktadalis (21proc.) užsieniečių, Klaipėdą – 10 proc. turistų. Tarp mažesnių miestų populiariausia buvo Palanga – 7 proc.. Tuo metu Trakus ir Druskininkus rinkosi po 3 proc. iš užsienio atvykusių turistų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!