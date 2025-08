Kelios dešimtys Lietuvos viešbučių prisijungė prie ieškinio „Booking.com“

Lietuvos restoranų ir viešbučių asociacijos vykdomoji direktorė Eglė Ližaitytė „Verslo žinioms“ teigė, kad liepos pabaigoje prie grupinio ieškinio buvo prisijungę maždaug 30 Lietuvos viešbučių, o terminas prisijungti pratęstas iki rugpjūčio 29 dienos.

Kaip nurodo Europos svetingumo sektoriaus asociacija HOTREC, per pastaruosius 20 metų kainos pariteto sąlyga, kurią taikė „Booking.com“, mažino viešbučių konkurencinį pranašumą, slopino konkurenciją tarp „Booking.com“ ir kitų platformų, todėl viešbučiai mokėjo didelius komisinius mokesčius, be to, jie negalėjo pasiūlyti mažesnių kainų savo svetainėse.

Remiamasi 2024 metų rugsėjo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu, kuriuo išaiškinta, kad platformos taikomos kainos pariteto sąlygos pažeidžia ES konkurencijos teisę.

E. Ližaitytė BNS patikslino, kad ieškinys bus teikiamas Amsterdamo teismui, kur veikia pagrindinis „Booking.com“ biuras.