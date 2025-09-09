Jaunas gydytojas sugrįžo į gimtuosius Šiaulius: džiaugiasi išsipildžiusia svajone

Svajonė išsipildė ir jaunas specialistas džiaugiasi, kad pirmuosius savarankiškos karjeros žingsnius gali žengti Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikoje ir mokytis iš patyrusių savo srities profesionalų.
Pasirinkimas nenuvylė
Įgijęs mokyklos baigimo atestatą Giedrius mokytis išvyko į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (LSMU). Kaune studijuojant teko atlikti praktiką ne vienoje Kauno ligoninėje, išmėginti daugelį specialybių. Atėjus laikui rinktis studijas rezidentūroje, G. Putriūnas jau suprato, kad jį labiausiai traukia akušerija-ginekologija, kurią nusprendė studijuoti Vilniaus universiteto Medicinos fakultete.
Paklaustas, kodėl akušerija-ginekologija tapo prioritetu, gydytojas atsako, kad jam patiko chirurginės procedūros, galimybė ne tik konsultuoti, bet ir operuoti, patiko galimybė gilintis į vieną sritį, į kurią gali labiau koncentruotis gydant pacientes, rašoma pranešime spaudai.
Rezidentūrą būsimajam gydytojui teko atlikti Santaros klinikose, Antakalnio klinikoje, Nacionaliniame vėžio institute. Pastarojoje gydymo įstaigoje jau galėjo dirbti kaip savarankiškas gydytojas. Veiklos rezidentūros metais entuziazmo nestokojančiam rezidentui užteko ir Giedrius suprato, kad jam įdomiausia – onkoginekologijos sritis.
Patirtis ateis su laiku
Net ir rinktis darbą Respublikinėje Šiaulių ligoninėje paskatino buvusi galimybė dirbti ginekologijos srityje ir toliau gilintis į onkoginekologiją.
„Žinodamas, kad Moters ir vaiko klinikos Ginekologijos skyriuje yra galimybė įsidarbinti, ir grįžau į Šiaulius“, – sako jaunas gydytojas, ypač vertinantis galimybę mokytis iš vyresniųjų kolegų, kurie specializuojasi onkoginekologijos srityje, bei semtis iš jų patirties. Turėdamas į ką lygiuotis gydytojas G. Putriūnas neabejoja, kad įsitvirtinti nebus sunku.
Neabejoja jauno kolegos galimybėmis ir skyriaus vadovas A. Simavičius, pasak kurio, kaip ir kiekvienam jaunam specialistui, svarbiausia entuziazmas ir noras tobulėti, ko Giedriui tikrai nestinga, o patirtis, pasak vadovo, įgyjama su laiku.
Pirmas mėnuo – neilgas laiko tarpas, per kurį teko susipažinti su Moters ir vaiko klinikos akušerijos-ginekologijos galimybėmis. Gydytojas akušeris-ginekologas ne tik asistuoja operuojančiam akušeriui-ginekologui, bet ir savarankiškai atlieka įvairias ginekologines operacijas.
„Dar nesu sukaupęs savo pacienčių rato, tad operacijų mažiau“, – paaiškina gydytojas esamą tvarką ir patikslina, kad sukaupti pacienčių ratą, dirbant vien operacinėje, nepavyks.
Gydytojas dirba Konsultacijų skyriuje, kur atvyksta ne tik besilaukiančios pacientės, bet ir akušerio-ginekologo konsultacijai šeimos gydytojo siuntimą gavusios pacientės, ir Akušerijos skyriuje, kur priima ir gimdymus.