Rugpjūčio 10 d., sekmadienis
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo

2025-08-09 23:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-09 23:22

Šeštadienį vakare apie 20 val. Vilniuje, Vakariniame aplinkkelyje, Kelių policijos pareigūnai bandė sustabdyti dideliu greičiu skriejantį motociklą „Suzuki“.

Motociklininko gaudynės magistralėje A1 - palikęs griovyje motociklą bėglys paspruko pėsčiomis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
16

1

Motociklo su britiškais numeriais vairuotojas nepakluso reikalavimui sustoti ir nuskriejo Gariūnų link.

Motociklininkas nusuko į magistralinį kelią A1, Grigiškėse praskriejo pro ten greitį matuojančius pareigūnus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bėglys didino greitį, magistrale vietomis jis važiavo didesniu, nei 250 km / val. greičiu. Motociklininkas pralėkė pro Vievį, Elektrėnus, atitrūkęs nuo policijos įvažiavo į Kauno apskritį, į Kaišiadorių rajoną. 

Kauno pareigūnai jau ruošėsi užspeisti bėglį, jo buvo laukiama su taip vadinamaisiais „ežiais“ – dyglių juostomis.

67-ame kilometre motociklas įlėkė į griovį, o motociklininkas palikęs savo transporto priemonę nubėgo laukais.

Motociklininko gaudynės magistralėje A1 - palikęs griovyje motociklą bėglys paspruko pėsčiomis
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Motociklininko gaudynės magistralėje A1 - palikęs griovyje motociklą bėglys paspruko pėsčiomis

Pareigūnai apylinkes apieškojo iš drono, bėglio ieško kinologai su šunimis.

Liudininkai matė laukais nubėgantį motociklininką su šalmu, prieš pasprukdamas jis dar spėjo nuimti valstybinį numerį. 

Aiškinamasi, kas vairavo motociklą, ar ši transporto priemonė nėra vogta.

 

 

