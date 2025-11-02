 
Kalendorius
Lapkričio 2 d., sekmadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įtarimai dėl Šiaulių tarybos nario Simonavičiaus: VTEK vertins, ar nesupainiojo interesų

2025-11-02 15:30 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 15:30

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis, ar Šiaulių rajono tarybos narys, socialdemokratas Darius Simonavičius nesupainiojo viešų ir privačių interesų, priimdamas sprendimus, susijusius su vadovaujama įmone.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis, ar Šiaulių rajono tarybos narys, socialdemokratas Darius Simonavičius nesupainiojo viešų ir privačių interesų, priimdamas sprendimus, susijusius su vadovaujama įmone.

REKLAMA
1

Šį klausimą jau anksčiau nagrinėjo savivaldybės Etikos komisija. Vis dėlto, VTEK, suabejojusi šios komisijos sprendimo pagrįstumu, nusprendė pradėti savarankišką tyrimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kilus abejonių dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimų pagrįstumo, VTEK nusprendė pati atlikti tyrimą dėl šios savivaldybės tarybos nario Dariaus Simonavičiaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui“, – rašoma pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbia VTEK, būdamas bendrovės „Elektros ekspertai“ akcininku ir vadovu, D. Simonavičius 2024 m. lapkritį savivaldybės vykdytame viešajame pirkime pateikė pasiūlymą dėl išmaniųjų stoginių ir suoliukų komplekto įrangos ir jos montavimo pirkimo. Šių metų vasarį Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centro viešajame pirkime politikas pateikė pasiūlymą dėl ventiliatoriaus gedimo nustatymo ir keitimo. „Elektros ekspertai“ laimėjo abu pirkimus, D. Simonavičius išrašė PVM sąskaitą faktūrą. 

REKLAMA

„Tyrimo metu VTEK vertins, ar D. Simonavičius, 2023 m. gruodį dalyvaudamas tarybos posėdyje bei balsuodamas dėl sprendimo, galimai susijusio su jo privačiais interesais, nepažeidė Įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl tokio konflikto“, – nurodo komisija. 

Spalio pradžioje Šiaulių rajono tarybos Etikos komisija konstatavo, jog D. Simonavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintą pareigą nusišalinti. Taip pat nuspręsta, kad politikas nepaisė draudimo dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su privačiais interesais. Be to, įvertinta, jog D. Simonavičius atstovavo savo įmonę valstybinėje tarnyboje, nors įstatymas tai draudžia.

Pažymima, jog savarankišką tyrimą pradėti nusprendusi VTEK tik iš dalies pritarė savivaldybės Etikos komisijos sprendimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų