TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Įspėja – savivaldybėms ir gyventojams buvo platinti apgaulingi laiškai: štai kuo jie išsiskiria

2025-10-02 11:07 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-02 11:07

Paskutinėmis rugsėjo savaitėmis gyventojams ir šalies savivaldybėms buvo platinami apgaulingi laiškai, prisidengiant Seimo Nacionaliniu saugumo ir gynybos komitetu (NSGK) bei Laisvės partija, ketvirtadienį pranešė Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC).

Sukčiai išvilioja didesnes sumas (tv3.lt koliažas)

Pasak jo, apgaulingi laiškai buvo išplatinti rugsėjo 18 ir 23 dienomis.

0

Pasak jo, apgaulingi laiškai buvo išplatinti rugsėjo 18 ir 23 dienomis.

„NSGK atveju buvo sukurta visiškai nauja pašto dėžutė, o Laisvės partijos – perėmus realias dėžutes, laiškas buvo išplatintas tiesiogiai iš jų domeno. Šie apgaulingi laiškai išsiskiria tuo, kad neturi įprastų sukčiavimui būdingų požymių. Vienintelis indikatorius buvo specialiai sukurta netikra NSGK pašto dėžutė“, – pranešime nurodė NKSC direktorius Antanas Aleknavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot centro, apgaulinguose laiškuose savivaldybių administracijos buvo kviečiamos organizuoti gyventojų apklausas su prašymu pateikti informaciją dėl tariamo Lietuvos piliečių dalyvavimo taikos palaikymo misijoje Ukrainoje.

Taip pat buvo meluojama, kad jie turi įvykdyti visuomenės apklausą 2025 m. rugsėjo 22–30 dienomis. Laiškuose savivaldybių atstovai buvo raginami pasitelkti oficialius savivaldybių komunikacijos kanalus – interneto svetaines, socialinius tinklus ir vietinę žiniasklaidą. Panašaus turinio laiškai buvo siunčiami ir prisidengiant Laisvės partijos vardu.

NKSC susisiekus su NSGK ir Laisvės partija, paaiškėjo, kad laiškų turinys yra suklastotas, nes nei viena iš šių institucijų šiuo metu tokios veiklos nevykdo.



