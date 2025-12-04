Įspėja keleivius: po Naujųjų metų – pokyčiai lietuvių pamėgtame oro uoste

Judriausias Londono oro uostas pranešė, kad taip pat įves naują 10 minučių laiko apribojimą vairuotojams įlipti ir išlipti iš išlaipinimo zonos šalia terminalų.
Vairuotojams, kurie užtruks ilgiau nei dešimt minučių, bus taikoma 80 svarų sterlingų bauda, tačiau ji sumažinama iki 40 svarų sterlingų, jei sumokama per dvi savaites.
Tokia pati bauda taikoma ir vairuotojams, kurie nesumoka 7 svarų sterlingų keleivių išlaipinimo mokesčio internetu iki kitos dienos vidurnakčio.
Paskutinis mokesčio padidinimas įvyko praėjus metams po 1 svaro sterlingų padidinimo šių metų sausio 1 d., o tai reiškia, kad per 12 mėnesių, kai įsigalios naujas 7 svarų sterlingų tarifas, jis padidės 40 %.
Išlaipinimo mokestis pirmą kartą buvo įvestas 2021 m. 5 svarų sterlingų tarifu, o 2025 m. sausio mėn. padidėjo 17 %. Naujasis padidinimas prilygsta Gatwicko ir Stanstedo oro uostams, kur įvažiavimo mokestis jau siekia 7 svarus sterlingų.
Vairuotojai gali vėl įvažiuoti į išlaipinimo zoną, tačiau kiekvieną kartą tai bus laikoma nauju apsilankymu ir bus taikomas dar vienas mokestis.
Verslo kelionių asociacijos generalinis direktorius Clive'as Wrattenas sakė: „Heathrow sprendimas padidinti keleivių išlaipinimo terminale mokestį iki 7 svarų sterlingų ir įvesti griežtą 10 minučių apribojimą yra dar vienas pavyzdys, kaip didėjantys oro uosto mokesčiai smogia tiems žmonėms, kurie palaiko mūsų ekonomikos judėjimą.
Verslo keleiviai baudžiami vos atvykę į oro uostą. Tam beveik nėra jokio pateisinimo. Šie mokesčiai niekaip nepagerina keleivių patirties ar patikimumo. Jie tiesiog padidina išlaidas asmenims ir įmonėms, kurios jau susiduria su didesniais kelionių mokesčiais ir regioninių susisiekimo iššūkiais.“
