Iš žinomų žmonių – širdį virpinantys žodžiai mirusiam Kostui Smoriginui

Paskutinioji legendinio kino ir teatro aktoriaus, režisieriaus bei muzikanto Kosto Smorigino kelionė prasidėjo sostinės Jaunimo teatre, kur velionį palydėjo artimieji, kolegos bei draugai.
K.Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
K.Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
K.Smoriginas išlydimas į paskutiniąją kelionę (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
K. Smorigino laidotuvės menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
K. Smorigino laidotuvės menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
K. Smorigino laidotuvės menininkų kalnelyje, Antakalnio kapinėse (nuotr. Roberto Riabovo / BNS)
„Kostas su gitara turbūt tai, kas ilgiausiai liks iš jo, ilgiausiai skambės jo dainos. Aš jas girdžiu“, – kalbėjo aktorius Gediminas Storpirštis.
„Netekome didelio aktoriaus, didelio menininko, bardo. <...> Puikiai atsimenu, kai jis grodavo, būdavo jo soliniai pasirodymai, man pačiam kaip gitaristui įdomūs būdavo, <...> ką jis darė, buvo viskas gerai, viskas buvo tobula, viskas buvo nuoširdu, tas ir papirkdavo, tikrai buvo talentingas be galo žmogus, be galo“, – sakė grupės „Poliarizuoti stiklai“ lyderis Šarūnas Mačiulis.
Teatre ant juodo audinio stovi urna, apsupta baltų gėlių. Šalia lagaminas, primenantis kelionę, ir gitara – jo kūrybos bei muzikos ženklas.
Prie urnos pastatytas menininko portretas, ant stovo užkabinta velionio skrybėlė.
Iš Jaunimo teatro Kostą Smoriginą susirinkusieji išlydėjo aplodismentais, kurie simbolizuoja velionio gyvenimo spektaklio pabaigą.
Scenos legendos urna keliauja į Antakalnio kapinių Menininkų kalnelį.
„Jeigu ką galima pavadinti legenda, tai tikrai Kostą. Tikrai, tikrai Kostą, jo vaidmenis, o dainos, kurios tiesiog dar tik ką, jam gyvam būnant, be ašarų klausyt negalėjai.
Manau, kad dabar kurį laiką dar ryškės jo išmintingos surastos eilės, nežmoniško gražumo sielos muzika. Man jos visada buvo fantastiškos, ir manau, kad jos dar labai, labai ilgai Kostą laikys čia žemėje“, – kalbėjo aktorė Kristina Kazlauskaitė.
„Kai dirbome tokioje „Nosyje“, tai tiesiog žavėdavausi jo sugebėjimais improvizuoti. Jis aplenkdavo mane visais punktais, savo improvizacijomis. Buvo nepaprasto talento žmogus.
Matote patys, kiek jo gerbėjų yra. Visi jį mylėjo ir mylės. Jam debesyse šventė“, – pridūrė aktorius Vladas Bagdonas.
„Labiausiai linkiu jam greičiau nuskristi ten, kur šviesu, ten, kur mūsų dėstytojas, ten, kur mūsų Eimuntas Nekrošius, ten, kur mūsų Arūnas Storpirštis, o mes laukiam savo eilutės, užuojauta visai Lietuvai“, – kalbėjo K. Kazlauskaitė.
Velioniui susirinkusieji plojo ne tik prie Jaunimo teatro
K. Smoriginas mirė eidamas 73-iuosius metus, apie tai trečiadienį paskelbė jo sūnus. Velioniui susirinkusieji plojo ne tik prie Jaunimo teatro, bet ir Antakalnio kapinėse.
„Atsiminsiu kaip labai nuoširdų žmogų, retą iš meno pasaulio, labai arti žemės, kuriam buvo svetimas snobizmas, svetima tuštybė, ir labai nuoširdų, labai pakantų ir labai supratingą aplinkiniams. Buvo geras draugas, nuostabus pašnekovas“, – prisiminimais dalijosi atlikėjas Marijonas Mikutavičius.
„Pirmiausia, turbūt iš paauglystės, kada man pačiam turėjo labai didelę įtaką pradėti muzikuoti ir iš viso „Aktorių trio“, neskaitant, kad ten tėtis mano grojo, mano jo dainos buvo vienos tokių gražiausių. <...> Kadangi mes augome Jaunimo teatre su Kostuku, ten dar Balys, mes tokie aktorių vaikiukai lakstydavome, jis visą laiką pakalbindavo, amžiną atilsį“, – tikino aktorius Jokūbas Bareikis.
„Kostas yra ugnis, kuri dega aktoriniu meistriškumu. Degė gyvenimu. Kai aš pradėjau vaidinti, buvo vienas iš tų žmonių, iš kurio aš mokiausi. <...> Didžiuojuosi ir galimybe, kad man teko garbė būti vienoje scenoje ir kartu sutikti tokius meistrus, koks buvo Kostas Smoriginas“, – prisiminė aktorius Vytautas Rumšas jaunesnysis.
Per beveik 5-is kūrybos dešimtmečius Smoriginas sukūrė daugiau nei pusšimtį vaidmenų kine bei teatre.
2001-aisiais jis įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, o 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
