TV3 naujienos > Lietuva

Iš SAM – naujas siūlymas: padėtų išgelbėti daugiau gyvybių

2025-11-28 14:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 14:25

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rengia įstatymo pataisas, kuriomis siūlo išplėsti automatinių išorinių defibriliatorių (AID) tinklą viešose įstaigose.

Pirmoji pagalba BNS Foto

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rengia įstatymo pataisas, kuriomis siūlo išplėsti automatinių išorinių defibriliatorių (AID) tinklą viešose įstaigose.

Ministerija siūlo, kad AID būtų privalomi sveikatos priežiūros įstaigose ir vaistinėse, mokyklose ir kitose švietimo įstaigose, sporto bazėse, sporto klubuose, transporto mazguose, kultūros ir viešosiose įstaigose, prekybos centruose bei vietose, kur lankosi dideli žmonių srautai.

Šiais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad defibriliatorius būtų pasiekiamas per lemtingas pirmąsias minutes.

„Kiekviena minutė, kai žmogui sustoja širdis, lemia jo gyvenimą. Greita defibriliacija yra efektyviausia gaivinimo priemonė, o viešai prieinami defibriliatoriai yra tas tiltas tarp kritinės būklės ir profesionalios medikų pagalbos. Sukurti tankų ir lengvai pasiekiamą AID tinklą – mūsų pareiga ir būtinybė siekiant išsaugoti gyvybes“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos viceministrė Laimutė Vaidelienė.

Ministerijos skaičiavimais, Lietuvoje iš viso turėtų veikti apie 10 tūkst. AID. Šiuo metu trūksta apie 9,4 tūkst. prietaisų, o jau esami įrengti pavienių įstaigų iniciatyva ir dažnai nėra prieinami visą parą. 

Sveikata.lt
