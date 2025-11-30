Susitikimą užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Moteris buvo kaip reikiant įsiutusi. Jei jau gavo orderį, nusprendė susirinkti ir asmeninius daiktus. Riksmai, keiksmai, priekaištai ir pretenzijos lydėjo visą procesą. Šį vakarą nuotaika, regis, tikrai negerėjo. Pareigūnai į šiuos namus važiuoja ne pirmą kartą, tačiau moteriškė tvirtino, kad šiandien vyksta skyrybos ir turto dalybos.
Orderio apribojimai buvo pažeisti, todėl baudą teks susimokėti. Visgi policininkai suteikė socialinę pagalbą ir pasirūpino, kad moteris būtų parvežta namo – kad pakeliui, velkant gausybę maišų, nenutiktų kokia nelaimė.
Priekaištai sugyventiniui
Kraudama turtą į maišus, moteris liejo tulžį buvusio sugyventinio adresu. Šis lyg ir bandydavo atsakyti, tačiau kur tau – prieš vėją nepapūsi.
„Nemyžk į lovą, ne veltui tave šeimininkas išmetė“, – rėžė moteris.
Moteris nešė iš trobos pilnus maišus vieną po kito – atėjo eilė ir drabužiams, ir virtuvės rakandams. Kiekvienas naujas maišas atnešdavo ir šviežių priekaištų pliūpsnį. Vienas išsikraustymo etapas buvo baigtas. Laukė kitas – ne ką lengvesnis.
Maža policijos mašinos erdvė moters ryžto nemažino. Vienaip ar kitaip – ji sukrovė daiktus į automobilį ir galiausiai pati įlipo. Sulaikymo patalpa buvo sausakimša – liko tik pačiai susipakuoti. Liekna moteris stryktelėjo ir susirangė, tačiau toks variantas, kai ji vos telpa į automobilį, policininkui netiko.
Pareigūnas pasiūlė padėti jai perdėlioti daiktus, kad į sulaikymo patalpą tilptų tiek moteris, tiek visi jos daiktai. Pirmuoju bandymu pareigūnas rado sprendimą lyg profesionalus „Tetrio“ žaidėjas.
Kaip viskas baigėsi – sužinokite aukščiau esančiame video.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.