Iš Lietuvos kariuomenės – naujausia žinia: prisidės prie policijos veiksmų

Kaip pranešė kariuomenės atstovai, nuo trečiadienio taikos meto užduočiai suformuoti pajėgumai, sutelkti iš Sausumos pajėgų, Karo policijos, Karinių oro pajėgų ir Logistinių pajėgų karių, veiks kartu su kontrabandinių balionų krizę valdančiais policijos departamento pareigūnais.
Numatomų pasitelkti karių su įranga skaičius nedetalizuojamas, o operacijos trukmė priklausys nuo rezultatų ir efektyvumo.
„Pagrindinis kariuomenės dalyvavimo užduotyje tikslas – remiant policijos veiksmus prisidėti prie kontrabandos oro balionais užkardymo“, – teigiama išplatintame pranešime.
Nurodoma, kad šiuo metu kariuomenė taip pat remia pasieniečius, atliekančius sausumos sienos apsaugos užduotis, Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai vykdo kovinį budėjimą – antžeminės oro gynybos užduotį ties šalies siena su Baltarusija.
„Taip pat Lietuvos kariuomenė remia bendras visų šalies institucijų pastangas siekiant užkardyti iš Baltarusijos skrendančių balionų poveikį Lietuvos teritorijoje vykdomų civilinių skrydžių saugai, kiekvieno balionų skrydžio metu testuodama galimas taikinio neutralizavimo priemones“, – nurodo kariuomenė.
ELTA primena, kad pastaraisiais mėnesiais dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų ne kartą buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas. Kartą savo veiklą turėjo apriboti ir Kauno oro uostas.
Praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę pažeidė intensyvi kontrabandinių balionų ataka – sostinės oro uostas stabdė veiklą kelis kartus, ribojimai tęsėsi keletą valandų.
Reaguojant į besitęsiančius incidentus, spalio pabaigoje Vyriausybė nutarė mėnesiui uždaryti sieną su Baltarusija. Vis tik, siena buvo atidaryta anksčiau, siekiant spręsti situaciją dėl Baltarusijoje įstrigusių vežėjų. Tiesa, režimas jiems neleidžia grįžti atgal į Lietuvą.
Lietuvai susiduriant su, politikų vertinimu, hibridine ataka, susiklosčiusi situacija ne kartą aptarinėta įvairiuose formatuose – Nacionalinio saugumo komisijoje (NSK), taip pat ir tarptautiniu lygiu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.