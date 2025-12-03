Vilniuje ir Vilniaus rajone – du pranešimai apie smurtą prieš vaikus

Teisėsaugos žiniomis, antradienio rytą, apie 7.40 val., Vilniuje esančiuose namuose 1984 metais gimusi moteris smurtavo prieš nepilnametę, gimusią 2012 metais, tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Dar vienas smurto atvejis fiksuotas Vilniaus rajone. Policijai pranešta, kad apie 15 val. Buvo panaudotas fizinis smurtas prieš 2009 metais gimusią nepilnametę.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.