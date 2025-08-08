Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš Klaipėdos zoologijos sodo dėl netinkamų laikymo sąlygų paimta dar 100 gyvūnų

2025-08-08 13:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 13:21

Aplinkosaugos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai ketvirtadienį iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 100 laukinių gyvūnų dėl netinkamų jų laikymo sąlygų bei dokumentų, patvirtinančių teisėtą įsigijimą ir kilmę, neturėjimo.

Baltasis lokys (nuotr. stop kadras)

Kaip praneša AAD, iš viso buvo paimtos 58 urvinės ir 2 šokliosios papūgos, taip pat 40 paprastieji kalitai.

0

Kaip praneša AAD, iš viso buvo paimtos 58 urvinės ir 2 šokliosios papūgos, taip pat 40 paprastieji kalitai.

„Paimti gyvūnai laikinai gyvens LSMU Laukinių gyvūnų globos centre – čia jie bus tinkamai prižiūrimi“, – rašoma departamento pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AAD pareigūnai liepos 25 d. iš Klaipėdos zoologijos sodo taip pat paėmė 30 laukinių gyvūnų – žinduolių ir paukščių. Teigiama, kad šį sprendimą irgi lėmė netinkamos gyvūnų laikymo sąlygos, žiaurus elgesys su jais, teisėtą jų įsigijimą ir kilmę patvirtinančių dokumentų neturėjimas.

Kaip buvo skelbta anksčiau, 2025 m. liepos 2 d. atlikus neplaninį zoologijos sodo patikrinimą, buvo nustatyti aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės pažeidimai. Vadovaujantis teisės aktais ir siekiant užtikrinti gyvūnų apsaugą bei lankytojų saugumą, buvo priimtas sprendimas laikinai uždrausti lankytojams patekti į Klaipėdos zoologijos sodą. Klaipėdos zoologijos sodui draudimo nepaisant, AAD pareigūnai pradėjo administracinę teiseną. 

