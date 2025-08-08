Radiniai Lietuvos vaikų pilvuose stebina net medikus: sunku patikėti

Apie tai, ką dažniausiai tenka traukti iš vaikų virškinamojo trakto, kaip tai atliekama, ką svarbu žinoti, jei įtariama, kad vaikas prarijo svetimkūnį socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Klaipėdos vaikų ligoninė.
Vaikai praryja ne tik monetas ar baterijas
Nurodoma, kad dažniausiai vaikai praryja smulkius daiktus, kuriuos tenka šalinti iš virškinamojo trakto, pavyzdžiui, monetas ar baterijas.
Kilus įtarimui, kad vaikas prarijo daiktą, svarbu pastebėti kelis ženklus, nemaitinti ir skubiai kreiptis į gydymo įstaigą.
„Dėl svetimkūnių virškinimo trakte į sveikatos priežiūros įstaigas kreipiasi 3-5 pacientai per mėnesį. Dažniausiai praryjami objektai-monetos, baterijos, smulkios žaislų detalės, lego kaladėlės, karoliai, sagos, magnetukai.
Jei po įvykio vaikas neramus, skausmingas, seilėjasi, žiaugčioja, vemia, skundžiasi skausmu krūtinėje-tikėtina, kad svetimkūnis įstrigo stemplėje. Taip atsitikus vaiko nemaitinkite ir skubiai kreipkitės į sveikatos priežiūros įstaigą, SPS. Skubios pagalbos skyriuje atliekama apžvalginė rentgenograma, patvirtinamas ar paneigiamas svetimkūnio buvimas, nustatoma svetimkūnio lokalizacija. Rentgenologiškai matomi tik kontrastiniai svetimkūniai – monetos, magnetai, smeigtukai ir pan.
Iš stemplės šalinami visi svetimkūniai. Procedūra atliekama bendrinėje nejautroje (narkozėje) endoskopijos metu, specialių instrumentų pagalba.
Jei prarijus svetimkūnį jokių simptomų nėra, tikėtina kad jis skrandyje. Iš skrandžio skubiai šalinami tik dideli ir pavojingi daiktai-smeigtukai, baterijos, 2 ir daugiau magnetų. 99% prarytų svetimkūnių iš skrandžio pasišalina savaime, natūraliu keliu per 4-6 dienas.
Neradus svetimkūnio išmatose, atsiradus pilvo skausmams tikslinga kartotinė gydytojo apžiūra ir/ar rentgenologinis tyrimas.
Vaikai ragaudami, lytėdami pažindinasi su pasauliu. Todėl labai svarbu jų pažinimo kelią padaryti kuo mažiau pavojingą.
Saugios vaikystės!“ – dalijosi Klaipėdos vaikų ligoninė.
Pasidalinta ir mamos Audingos istorija, kurios 3-mečiam vaikui stemplėje buvo užstrigęs svetimkūnis – ji dėkinga už profesionaliai suteiktą pagalbą atvykus į gydymo įstaigą:
„Audinga: „Mūsų bėda buvo svetimkūnio užstrigimas stemplėje. Supratę, kad neapsieisime be priėmimo, iškart veždami 3 metų vaiką susisiekėme su darbuotojais. Tik išlipus iš mašinos mus pasitiko specialistai ir pagalba buvo suteikta žaibo greičiu.
Mes nedusom, bet skaudėjo vaikui krūtinę. Buvom po apžiūros siunčiami į chirurginį skyrių, kuriame jau laukė chirurgai ir jau iškviesti endoskopuotojai. Pagalba suteikta operatyviai, gydytojai labai labai malonūs vaikų ir „durnavotų“ tėvų atžvilgiu. Absoliučiai tik geros patirtys vaikų ligoninėje.
O svetimkūnis pašalintas buvo po 6val., nes patys kalti – vaiką buvom primaitinę sočiais pietumis. Dėkojame visiems specialistams ir gydytojams, kurių nei vardų nežinom, bet prisimenam tuos ramybėlės veidus ir akis, sakančias, kad viskas bus gerai. Taip ir buvo.“
