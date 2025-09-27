Irma Gajauskaitė iki šiol įkvepia interneto komikus: „Neturiu, ko slėpti“

„Jau tiek daug neišspręstų, neišsprendžiamų problemų, kad žmonės nebeapsikenčia ir eina kažką daryti. Kai dalyvauji, pamatai, kas vyksta – tai, žinokit, tikrai nuoširdžiai galima pražilti“, – teigia I. Gajauskaitė.
Gajauskaitė sako, kad neturi, ko slėpti
Viešumas – ne tik prieš kameras. Apie I. Gajauskaitės ir kitų kandidatų gautas pajamas, sumokėtus mokesčius, šeimyninę padėtį, išsilavinimą bei gimimo datą kiekvienas pilietis gali sužinoti viešai – Vyriausiosios rinkimų komisijos puslapyje.
„Aš neturiu nieko prieš, nes viskas yra teisingai paskelbta ir neturiu, ko slėpti. Pas mane viskas tvarkoje – neturiu jokių teistumų, nusikaltimų ar dar kažko, ko bijočiau, slėpčiau“, – dalijasi I. Gajauskaitė.
Politikei pareikšti kaltinimai dėl riaušių kurstymo, kai spalio pradžioje – lyg juokais, lyg rimtai – kvietė rinktis su beisbolo lazdomis į rinkimų debatus Lukiškių kalėjime. Įvyko ir pirmasis teismo posėdis, iš kurio I. Gajauskaitė buvo išvaryta.
„Taip, išėjau ir niekada negrįšiu. Aš nieko blogo nepadariau, niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta. Ar nesupratot?“ – piktinasi I. Gajauskaitė.
Sabatauskas išreiškia gailestį buvusiems kandidatams
Seime jau kurį laiką diskutuojama, kaip pertvarkyti Rinkimų kodeksą. Dabar jame numatyta, kad visi kandidatų duomenys skelbiami neterminuotai. Vis dėlto darbo grupės vadovas, socialdemokratas Julius Sabatauskas, užjaučia tuos kandidatus, kurie tik kartą nesėkmingai dalyvavo rinkimuose ir politiko duonos daugiau neberagavo.
„Žiūrint iš empatijos pusės, tokių žmonių kartais pasidaro gaila. Juolab, jei žmogus buvo prikalbintas. Dažnai būna taip: mane prikalbino, kad tik būčiau sąraše – ten, dvidešimt kelintas“, – sako J. Sabatauskas.
Per mėnesį Rinkimų komisija įprastai sulaukia apie 10 prašymų dėl duomenų pašalinimo. Kreipiasi patys kandidatai, taip pat jų artimieji ar buvusios antrosios pusės.
„Dažniausiai prašo išimti visą informaciją, labai nedetalizuodami. Jiems atsakoma, kokia informacija turi būti skelbiama. Aišku, jei reikalautų išimti pomėgius – tai pomėgiai turbūt nėra esminė informacija, tai dar būtų svarstoma“, – teigia Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė.
Nors sakoma, kad siūlymai atėjo iš Rinkimų komisijos, J. Sabatauskas juos karštai gina.
„Neskamba logiškai tokie teiginiai, kad tas jo dalyvavimas vėliau gali suteikti kažkokią naudą“, – teigia J. Sabatauskas.
Žurnalistų nuomonė – kandidatų duomenys reikalingi
„Aš pati naudojausi šiais duomenimis – kandidatų, kurie dalyvavo rinkimuose, bet nebuvo išrinkti. Jie tapo labai svarbūs: tam tikros detalės, duomenys buvo svarbūs nagrinėjant premjero aplinką“, – sako Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
Ar empatija nepavykusiems politikams nugalės ir jų duomenys išnyks – dar neaišku. Rinkimų kodekso pakeitimams turi pritarti konstitucinė dauguma – 85 Seimo nariai, dėl kurios abejoja ir pats J. Sabatauskas.
Be to, net jei empatija ir laimėtų, kandidatams visiškai išnykti iš istorijos nepavyks – Vyriausioji rinkimų komisija, pavyzdžiui, negali pašalinti rinkimų sąrašų ar rezultatų.
